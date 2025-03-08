وقال الجهاز في بيان: "طواقمنا تحاول تطويق حريق هائل نشب في مخازن تحتوي على مواد تموينية بشارع النصر شمالي مدينة غزة.. لكنها تواجه معيقات كبيرة في إخماد الحريق".

وأضاف: "مركبتا إطفاء فقط تشاركان في إخماد ألسنة النيران الهائلة، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي معظم مركبات الدفاع المدني".

وخلال الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت نحو 16 شهراً بدعم أمريكي، دمرت إسرائيل معظم مركبات الدفاع المدني، وقتلت العشرات من أفراد طواقمه، فيما أصيب آخرون.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوماً. وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.