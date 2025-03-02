الحرب على غزة
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القيادي في حماس محمود مرداوي: لن تسترد إسرائيل محتجزيها بلا صفقة تبادل
أكد مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى.
القيادي في حماس محمود مرداوي: لن تسترد إسرائيل محتجزيها بلا صفقة تبادل
محمود مرداوي: لن تسترد إسرائيل محتجزيها إلا بصفقة تبادل / Others
2 مارس 2025

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان صحفي : “الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على أسراه إلا من خلال صفقة تبادل”، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “واهم إذا ظنّ أنه سيحقّق أهدافه عبر حرب التجويع المفروضة على قطاع غزة”.
وأكّد مرداوي رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما وُقّع عليها.

ودعا مرداوي الوسطاء إلى إلزام إسرائيل تنفيذ بنود الاتفاق كما هو متفق عليه، مشيراً إلى أن مصر أبلغت الحركة مراراً رفضها أي مخطط يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، حفاظاً على أمنها القومي ودعماً للحقوق الفلسطينية.

تأتي هذه التصريحات في ظل رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بناء على مقترح قدمته إسرائيل مؤخراً، متهمة إياها بمحاولة التنصل من الاتفاق.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ضوء “رفض حركة حماس قبول إطار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لاستمرار المحادثات”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن بنيامين نتنياهو “قرر أنه اعتباراً من صباح اليوم سيُوقَف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن القرار جاء “مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، وفي ضوء رفض حماس قبول إطار ويتكوف لاستمرار المحادثات، الذي وافقت عليه إسرائيل”.

وتابع البيان: “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا”، مهدداً بـ”عواقب إضافية” إذا استمرت حماس في رفض الاقتراح.

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