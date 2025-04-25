الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين ويدعو ترمب للعب دور فاعل في السلام
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي دونالد ترمب إلى لعب دور فاعل في إحلال "السلام العادل" في الشرق الأوسط، مؤكداً أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون بلا أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم.
السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين ويدعو ترمب للعب دور فاعل في السلام
السيسي يدعو ترامب للعب دور في إحلال "السلام العادل" بالمنطقة / AA Archive
25 أبريل 2025

جاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس المصري بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء، التي استُعيدت من الاحتلال الإسرائيلي في 25 أبريل/نيسان 1982، عقب تحكيم دولي خاضته مصر بعد نصر أكتوبر العسكري في 1973.

وفي كلمته قال السيسي: "نحتفل في هذا اليوم المجيد بذكرى تحرير سيناء، التي طالما كانت هدفاً للطامعين، وظلت على مدار التاريخ عنواناً للصمود والفداء"، مشدداً على أن الدفاع عن الأرض يمثل مبدأً ثابتاً في العقيدة الوطنية المصرية، ولا يقبل المساومة ولا التفريط.

وأكد الرئيس المصري أن ما يشهده قطاع غزة "مأساة إنسانية شائنة"، لافتاً إلى أن موقف مصر كان واضحاً منذ اللحظة الأولى، بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.

كما شدّد على أن إعادة إعمار غزة "يجب أن يكون وفقاً للخطة العربية الإسلامية، دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظاً على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصوناً لأمن مصر القومي"، مضيفاً أن "السلام العادل لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأشار السيسي إلى أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بوساطة أمريكية قبل أكثر من أربعة عقود يمثل نموذجاً يمكن البناء عليه لإنهاء الصراعات، داعياً المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ترمب، إلى "القيام بالدور المنتظر لتحقيق السلام العادل".

وفي 4 مارس/آذار اعتمدت قمة عربية طارئة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة على مدار خمس سنوات، بكلفة تُقدّر بـ53 مليار دولار، دون تهجير الفلسطينيين.

لكن الخطة قوبلت برفض من إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تدعمان مقترحاً يقضي بتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، وهو ما رفضته مصر والأردن ودول عربية ومنظمات إقليمية ودولية أخرى.

تأتي كلمة السيسي قبل زيارة مرتقبة من الرئيس الأمريكي للسعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار المقبل، ومع استمرار الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، غالبيتهم من النساء والأطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us