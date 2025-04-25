جاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس المصري بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء، التي استُعيدت من الاحتلال الإسرائيلي في 25 أبريل/نيسان 1982، عقب تحكيم دولي خاضته مصر بعد نصر أكتوبر العسكري في 1973.

وفي كلمته قال السيسي: "نحتفل في هذا اليوم المجيد بذكرى تحرير سيناء، التي طالما كانت هدفاً للطامعين، وظلت على مدار التاريخ عنواناً للصمود والفداء"، مشدداً على أن الدفاع عن الأرض يمثل مبدأً ثابتاً في العقيدة الوطنية المصرية، ولا يقبل المساومة ولا التفريط.

وأكد الرئيس المصري أن ما يشهده قطاع غزة "مأساة إنسانية شائنة"، لافتاً إلى أن موقف مصر كان واضحاً منذ اللحظة الأولى، بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.

كما شدّد على أن إعادة إعمار غزة "يجب أن يكون وفقاً للخطة العربية الإسلامية، دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظاً على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصوناً لأمن مصر القومي"، مضيفاً أن "السلام العادل لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأشار السيسي إلى أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بوساطة أمريكية قبل أكثر من أربعة عقود يمثل نموذجاً يمكن البناء عليه لإنهاء الصراعات، داعياً المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ترمب، إلى "القيام بالدور المنتظر لتحقيق السلام العادل".

وفي 4 مارس/آذار اعتمدت قمة عربية طارئة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة على مدار خمس سنوات، بكلفة تُقدّر بـ53 مليار دولار، دون تهجير الفلسطينيين.

لكن الخطة قوبلت برفض من إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تدعمان مقترحاً يقضي بتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، وهو ما رفضته مصر والأردن ودول عربية ومنظمات إقليمية ودولية أخرى.

تأتي كلمة السيسي قبل زيارة مرتقبة من الرئيس الأمريكي للسعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار المقبل، ومع استمرار الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، غالبيتهم من النساء والأطفال.