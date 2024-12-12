عندما كانت في الصف الخامس، بدأت سكارليت جودارد ستراهان تشعر بالقلق بشأن ظهور التجاعيد.

بحلول الوقت الذي بلغت فيه العاشرة من عمرها، كانت سكارليت وأصدقاؤها يقضون ساعات على TikTok وYouTube يشاهدون المؤثرين يروجون للمنتجات لتحقيق جمال اليوم: بشرة ندية “متوهجة” وخالية من العيوب. طورت سكارليت روتينًا متقنًا للعناية بالبشرة باستخدام منظفات الوجه، والبخاخات، والأقنعة المرطبة، والمرطبات.

في إحدى الليالي، بدأ جلد سكارليت يحترق بشدة وظهرت عليه بثور. كان الاستخدام المفرط للمنتجات المخصصة للبالغين سبباً في إحداث دمار كبير في بشرتها. وبعد أشهر، ظلت بقع صغيرة من النتوءات على وجه سكارليت، وتحولت وجنتيها إلى اللون الأحمر تحت أشعة الشمس.

ندم متأخر

تقول سكارليت، التي بلغت مؤخرًا الحادية عشرة من عمرها: “لو كنت أعلم أن حياتي ستتأثر بهذا الأمر إلى هذا الحد، لما وضعت هذه الأشياء على وجهي”.

يقول الخبراء إن تجربة سكارليت أصبحت شائعة، حيث تتجمع الفتيات في سن ما قبل المراهقة في جميع أنحاء البلاد في متاجر التجميل لشراء منتجات العناية بالبشرة الراقية. فتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات يترددن على عيادات أطباء الجلدية مصابات بطفح جلدي وحروق كيميائية وردود فعل تحسسية أخرى لمنتجات غير مخصصة لبشرة الأطفال الحساسة.

تقول الدكتورة بروك جيفى، طبيبة الأمراض الجلدية في سكوتسديل بولاية أريزونا: “عندما يستخدم الأطفال منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة، فإنهم في الواقع قد يتسببون في الشيخوخة المبكرة، ويدمرون حاجز الجلد ويؤديون إلى ندبات دائمة”.

إن الآباء وأخصائيي علم نفس الأطفال يخشون، إلى جانب الضرر الجسدي، تأثير هذا الاتجاه على الصحة العقلية للفتيات. وتشير بيانات واسعة النطاق إلى أن التركيز على المظهر يمكن أن يؤثر على احترام الذات وصورة الجسم ويزيد من القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل.

فالهوس بالعناية بالبشرة يفتح لنا نافذة على الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياة شباب اليوم وكيف تشكل المثل العليا وانعدام الأمن لدى الفتيات على وجه الخصوص. تعاني الفتيات من مستويات عالية غير مسبوقة من الحزن واليأس.

ضغط الوصول إلى المثالية

يعد شغف الفتيات الصغيرات بالمكياج ومستحضرات التجميل ليس بالأمر الجديد. كما أن الأطفال الذين يلتزمون بمعايير الجمال المثالية ليسوا بالأمر الجديد. ولكن ما اختلف الآن هو حجم هذه المعايير، كما تقول كريس بيري، المديرة التنفيذية لمنظمة Children and Screens، وهي منظمة غير ربحية تدرس كيف تؤثر الوسائط الرقمية على نمو الطفل.

وتقول بيري: “تتعرض الفتيات لضغط من صور الجمال المثالية التي تؤسس لمعايير الجمال التي قد يكون من الصعب للغاية – إن لم يكن من المستحيل – تحقيقها”.

وتوضح شارلوت ماركي، خبيرة صورة الجسد وأستاذة علم النفس بجامعة روتجرز، إن مستوى التفاصيل والمعلومات التي تحصل عليها الفتيات من دروس التجميل يرسل رسالة مثيرة للقلق أثناء مرورهن بفترة البلوغ وبحثهن عن هوياتهن.

وتضيف ماركي: “الرسالة الموجهة للفتيات الصغيرات هي: أنتن مشروع لا نهاية له ويجب البدء فيه الآن”.

وتعترف شركات صناعة مستحضرات التجميل بأن بعض منتجاتها غير مناسبة للأطفال ولكنها لم تفعل الكثير لمنع الأطفال من شرائها. يوصي موقع Drunk Elephant الإلكتروني بعدم استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا لمصل مكافحة الشيخوخة والمستحضرات والمقشرات. هذه الإرشادات موجودة في صفحة الأسئلة الشائعة بالموقع؛ ولا توجد مثل هذه التحذيرات على المنتجات نفسها.

