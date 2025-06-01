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خرق جديد لوقف النار.. مقتل مدني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة جنوب لبنان
قُتل مواطن لبناني اليوم الأحد، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت ليف بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
خرق جديد لوقف النار.. مقتل مدني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة جنوب لبنان
أعقاب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، 22 مايو/أيار 2025. / Reuters
منذ يوم واحد

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام: "نفذت مسيرة اسرائيلية عدواناً جوياً، إذ شنت غارة جوية بصاروخ موجَّه مستهدفة دراجة نارية على طريق بلدة ارنون الشقيف"، وأشارت إلى أنه "أفيد بارتقاء شهيد".

يأتي هذا التطور ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف النار الموقّع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي أعقب حرباً شنتها إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً، إضافة إلى نزوح ما يقارب مليوناً و400 ألف شخص.

ورغم الاتفاق، وثّقت تقارير رسمية سقوط ما لا يقل عن 206 قتلى و501 جريح بسبب الخروقات الإسرائيلية، في وقت يحتفظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 5 تلال لبنانية رغم انسحابه الجزئي من الجنوب.

مصدر:TRT ARABI
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