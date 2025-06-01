وقالت الوكالة الوطنية للاعلام: "نفذت مسيرة اسرائيلية عدواناً جوياً، إذ شنت غارة جوية بصاروخ موجَّه مستهدفة دراجة نارية على طريق بلدة ارنون الشقيف"، وأشارت إلى أنه "أفيد بارتقاء شهيد".

يأتي هذا التطور ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف النار الموقّع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي أعقب حرباً شنتها إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً، إضافة إلى نزوح ما يقارب مليوناً و400 ألف شخص.

ورغم الاتفاق، وثّقت تقارير رسمية سقوط ما لا يقل عن 206 قتلى و501 جريح بسبب الخروقات الإسرائيلية، في وقت يحتفظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 5 تلال لبنانية رغم انسحابه الجزئي من الجنوب.