سياسة
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روسيا تعلن التصدي لأكبر هجوم أوكراني بالمسيّرات على موسكو
تصدّت الدفاعات الجوية الروسية، مساء أمس الاثنين، لهجوم أوكراني ضخم بعشرات الطائرات المسيّرة، شمل عدة مناطق بالبلاد، بينها العاصمة موسكو.
روسيا تعلن التصدي لأكبر هجوم أوكراني بالمسيّرات على موسكو
تضرر مبنى سكني في موسكو جراء هجوم بمسيرة أوكرانية / AFP
11 مارس 2025

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية صدت أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على العاصمة الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية (الاثنين)، من بينها 91 فوق منطقة موسكو.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تليغرام: "هذه ليست المرة الأولى التي يصاحب فيها زيارة وفد أجنبي رفيع المستوى إلى موسكو هجوم بطائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "الليلة الماضية أيضاً أرسل نظام كييف طائرات مسيّرة إلى العاصمة تزامناً مع زيارة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لها".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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