لبنان
2 دقيقة قراءة
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في لبنان وتستهدف مناطق عدة جنوبه وشرقه
ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مواقع جنوب البلاد وشرقه.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في لبنان وتستهدف مناطق عدة جنوبه وشرقه
دخان يتصاعد من منطقة في قرية صريفا جنوبي لبنان عقب استهدافها من مسيّرة إسرائيلية / وسائل التواصل
5 مايو 2025

وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت المنطقة الجردية على الحدود اللبنانية–السورية، وتحديداً بين محلّة الشعرة والداخل السوري، في محيط سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وفي الجنوب، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 غارات على بلدة "طير حرفا" بالإضافة إلى غارة على بلدة صريفا، فيما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مكبًا للنفايات في بلدة مجدل سلم بصاروخين، وفق المصدر ذاته.

ولفتت الوكالة إلى أن الغارات تزامنت مع إطلاق قنابل مضيئة وتحليق مكثف للطيران المروحي الإسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما لم ترد أي معلومات رسمية عن وقوع إصابات نتيجة هذه الغارات.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان نشره على منصة إكس، أنه استهدف "بنى تحتية لموقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله في منطقة البقاع"، بزعم أن الحزب "يواصل إعادة بناء أنشطته".

وأضاف البيان أن "بنى تحتية عسكرية لحزب الله" تعرضت للهجوم في منطقة صريفا جنوبي لبنان، معتبراً أن "هذه النشاطات والأسلحة الموجودة في الموقع تشكل خروقات واضحة للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2770 خرقاً له، ما خلّف 199 قتيلاً و491 جريحاً على الأقل.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us