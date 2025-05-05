وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت المنطقة الجردية على الحدود اللبنانية–السورية، وتحديداً بين محلّة الشعرة والداخل السوري، في محيط سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وفي الجنوب، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 غارات على بلدة "طير حرفا" بالإضافة إلى غارة على بلدة صريفا، فيما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مكبًا للنفايات في بلدة مجدل سلم بصاروخين، وفق المصدر ذاته.

ولفتت الوكالة إلى أن الغارات تزامنت مع إطلاق قنابل مضيئة وتحليق مكثف للطيران المروحي الإسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما لم ترد أي معلومات رسمية عن وقوع إصابات نتيجة هذه الغارات.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان نشره على منصة إكس، أنه استهدف "بنى تحتية لموقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله في منطقة البقاع"، بزعم أن الحزب "يواصل إعادة بناء أنشطته".

وأضاف البيان أن "بنى تحتية عسكرية لحزب الله" تعرضت للهجوم في منطقة صريفا جنوبي لبنان، معتبراً أن "هذه النشاطات والأسلحة الموجودة في الموقع تشكل خروقات واضحة للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2770 خرقاً له، ما خلّف 199 قتيلاً و491 جريحاً على الأقل.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.