سياسة
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جنود الاحتلال يعتدون جنسياً على شقيقين فلسطينيين بالضفة والشرطة الإسرائيلية تستهزئ بشكواهما
كشفت صحيفة "هآرتس"، أمس الأربعاء، أن جنوداً إسرائيليين "اعتدوا جنسياً" على شقيقين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتعرض أحدهما للسخرية والإهانة من عناصر الشرطة العسكرية.
جنود الاحتلال يعتدون جنسياً على شقيقين فلسطينيين بالضفة والشرطة الإسرائيلية تستهزئ بشكواهما
منذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية / AP
13 مارس 2025

وأضافت الصحيفة أن "الشقيقين أفادا بأن الاعتداء شمل الإساءة اللفظية والبصق والاعتداء الجنسي، وأصيب أحدهما بكسر في اليد وإصابات في أعضائه التناسلية"، وأنه عندما قدّم أحدهما شكوى لعناصر الشرطة العسكرية، سخروا منه.

وتابعت “هآرتس” أنه "عندما اتصلت محاميتهما بالشرطة العسكرية للاحتجاج على سوء المعاملة، قيل لها إن المحققين جنود شبان لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم". وقد قُدّمت شكوى رسمية بشأن سلوك المحققين إلى المدعي العام العسكري.

ووقع الاعتداء بحق الشقيقين، حسب الصحيفة في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عندما كان أفراد عائلة من قرية المغير في قطعة أرض قريبة من خيمتهم، برفقة نشطاء أجانب وإسرائيليين.

ومن جهة أخرى، قالت وحدة متحدث جيش الاحتلال للصحيفة إن "الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في الحادثة، ولا يمكن حالياً تقديم مزيد من التفاصيل".

ويبدو الاعتداء الجنسي أسلوباً إسرائيلياً ممنهجاً بحق فلسطينيين، سواء في أثناء فترات تحقيق واحتجاز قصيرة أو في السجون الإسرائيلية، إذ يقبع أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

​​​​​​​ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 934 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​

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