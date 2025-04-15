سوريا الجديدة
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سوريا.. 4 قتلى بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في درعا
قُتل 4 أشخاص وأُصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في محافظة درعا جنوبي سوريا.
سوريا.. 4 قتلى بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في درعا
4 قتلى بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في درعا جنوب سوريا / AA
15 أبريل 2025

أفادت بذلك مديرية الصحة، في بيان نقلته محافظة درعا على قناتها الرسمية بمنصة تليغرام.

وأشارت مديرية الصحة إلى "ارتقاء 4 شهداء وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في مدينة تسيل بريف درعا الغربي".

ودعت المواطنين إلى "إبلاغ الفرق المختصة عن أي جسم غريب، وعدم العبث به حرصاً على سلامتهم”.

والأربعاء حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن التلوث واسع النطاق بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، يشكل عائقاً رئيسياً أمام العودة الآمنة للنازحين وجهود إعادة الإعمار في سوريا.

وبين فترة وأخرى، يعلن الدفاع المدني السوري سقوط قتلى أو إصابات جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات الحرب.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
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