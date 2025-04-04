تركيا
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أردوغان: نحن دولة قوية ومسار "تركيا خالية من الإرهاب" يمضي دون مشاكل
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مسار "تركيا خالية من الإرهاب" يمضي كما هو مخطط دون أي مشاكل، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة، في مدينة إسطنبول.
أردوغان: نحن دولة قوية ومسار "تركيا خالية من الإرهاب" يمضي دون مشاكل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول / AA
4 أبريل 2025

وقال أردوغان: "في الوقت الحالي، يمضي المسار المتعلق بتركيا خالية من الإرهاب وفقاً لما خططنا له، ولا توجد أي مشكلة بشأنه"، مشددا على أن هذا الهدف “لا يمكننا التنازل عنه”.

وأوضح الرئيس التركي أن التطورات تسير لصالح تركيا والمنطقة يوماً بعد يوم، مضيفا أن “الجمهورية التركية دولة قوية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية”.

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن موعد زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة لم يحدد بعد.

وذكر أن وزيري الخارجية هاكان فيدان، والتجارة عمر بولاط، يجريان محادثات مع الجانب الأمريكي، وربما يقومان بزيارات إلى الولايات المتحدة.

وأكد أن القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة الضرائب، التي يجري الحديث عنها في الأيام الأخيرة، قد تشكل العناوين الرئيسية لهذه الزيارات إلى الولايات المتحدة.

وتابع أردوغان: "ما نأمله هو أن نرى أيضا تفعيل النهج الإيجابي الذي يفكرون به تجاه تركيا، وتحقيق ذلك".

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، دعا مؤسس تنظيم PKK الإرهابي عبد الله أوجلان، المسجون مدى الحياة في تركيا، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة للتنظيم وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة، وذلك في رسالة له باللغتين التركية والكردية، تلاها وفد حزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي في مؤتمر صحفي بإسطنبول، عقب زيارته لأوجلان في سجنه بجزيرة إمرلي.

مصدر:TRT Arabi
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