سياسة
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قائد سلاح الجو الإسرائيلي يتوعد بزيادة الهجمات ضد الحوثيين
أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزيد وتيرة الهجمات ضد الحوثيين في اليمن وفق الضرورة، مضيفاً: "نعمل بقوة كبيرة حيثما يطلب منا ذلك".
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يتوعد بزيادة الهجمات ضد الحوثيين
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يتوعد بزيادة الهجمات ضد الحوثيين / Reuters
25 ديسمبر 2024

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بار قوله في حفل تخريج دورة للطيارين: "هاجمنا الحوثيين في اليمن 3 مرات، وسنواصل ونزيد وتيرة الهجمات وكثافتها بقدر الضرورة".

وجاءت تصريحات بار بعد تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن تخطيط جيش الاحتلال لتنفيذ هجوم رابع على الحوثيين.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها قصفت "هدفاً عسكرياً" بمدينة يافا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، بينما تحدثت هيئة البث عن "اعتراض الصاروخ".

وسبق ذلك إعلان هيئة البث إصابة 9 إسرائيليين فجر الأربعاء، جراء التدافع نحو الملاجئ في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن ادعى جيش الاحتلال اعتراضه.

وذكرت الهيئة في بيان: "للمرة الثانية في غضون يومين، اعترضت الدفاعات الجوية فجر اليوم صاروخاً باليستياً من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي".

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الحوثيين بصواريخ وطائرات مسيّرة على تل أبيب، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريين سابقين لفشل الجيش في التصدي لها وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.

والسبت، قصف الحوثيون هدفاً عسكرياً في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشل جيش الاحتلال باعتراضه، ما أدى إلى إصابة 20 إسرائيلياً بجروح مختلفة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلي.

وأكدت جماعة الحوثي أنها "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بالقطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

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