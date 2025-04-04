وقال البيان إن المملكة "تُدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرها مستودعاً تابعاً للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج، وما يحتوي عليه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة".

وطالبت الخارجية بـ“تفعيل دور مجلس الأمن الدولي وأعضائه لوضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها”، معتبرةً أن "غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواته الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واعتبرت أن الانتهاكات تأتي في إطار "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزل ومناطق إيوائهم وقتل عشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة شمال شرقيّ القطاع.

ومساء الخميس قال الدفاع المدني الفلسطيني إن "31 فلسطينياً استُشهدوا في القصف الذي استهدف مدرسة دار الأرقم، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 6 مفقودين وعشرات الجرحى".

فيما لم تكشف "حكومة غزة" عن أي تفاصيل تتعلق باستهداف إسرائيل مركزاً للسعودية في منطقة ميراج حتى ساعة إعداد الخبر، كما لم تحدد الرياض ملابسات عملية الاستهداف من حيث الموعد أو الغارة التي كانت وراء تدمير المركز.

وتقع منطقة ميراج حيث زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، السيطرة على طريق جديد يفصل مدينة رفح عن خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، في إطار تصاعد حرب الإبادة والعدوان ضد القطاع الفلسطيني.

ويُعرف هذا الطريق باسم محور "ميراج"، وادعى نتنياهو السيطرة عليه بعد ساعات من إعلان جيشه بدء عملية برية عدوانية واسعة في مدينة رفح.

والأحد تَوعَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة بقطاع غزة وتنفيذ مخطَّط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

