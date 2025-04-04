الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
يضم لوازم طبية.. السعودية تدين قصف مركز لها بغزة وتطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل
أدانت وزارة الخارجية السعودية عبر بيان اليوم الجمعة، قصف الاحتلال الإسرائيلي مركزاً تابعاً للمملكة بمدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة، مستنكرة تصعيد هجمات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يضم لوازم طبية.. السعودية تدين قصف مركز لها بغزة وتطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل
حسب الدفاع المدني فإن "31 فلسطينيا استشهدوا" في القصف الذي استهدف مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة / AA
4 أبريل 2025

وقال البيان إن المملكة "تُدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرها مستودعاً تابعاً للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج، وما يحتوي عليه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة".

وطالبت الخارجية بـ“تفعيل دور مجلس الأمن الدولي وأعضائه لوضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها”، معتبرةً أن "غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواته الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واعتبرت أن الانتهاكات تأتي في إطار "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزل ومناطق إيوائهم وقتل عشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة شمال شرقيّ القطاع.

ومساء الخميس قال الدفاع المدني الفلسطيني إن "31 فلسطينياً استُشهدوا في القصف الذي استهدف مدرسة دار الأرقم، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 6 مفقودين وعشرات الجرحى".

فيما لم تكشف "حكومة غزة" عن أي تفاصيل تتعلق باستهداف إسرائيل مركزاً للسعودية في منطقة ميراج حتى ساعة إعداد الخبر، كما لم تحدد الرياض ملابسات عملية الاستهداف من حيث الموعد أو الغارة التي كانت وراء تدمير المركز.

وتقع منطقة ميراج حيث زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، السيطرة على طريق جديد يفصل مدينة رفح عن خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، في إطار تصاعد حرب الإبادة والعدوان ضد القطاع الفلسطيني.

ويُعرف هذا الطريق باسم محور "ميراج"، وادعى نتنياهو السيطرة عليه بعد ساعات من إعلان جيشه بدء عملية برية عدوانية واسعة في مدينة رفح.

والأحد تَوعَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة بقطاع غزة وتنفيذ مخطَّط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us