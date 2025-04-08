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وزير خارجية إيران: الاتفاق النووي ممكن إذا أبدت الولايات المتحدة إرادة حقيقية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن التوصّل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، ممكن خلال المباحثات التي ستُعقد في سلطنة عُمان، في حال أبدت الولايات المتحدة "إرادة حقيقية".
وزير خارجية إيران: الاتفاق النووي ممكن إذا أبدت الولايات المتحدة إرادة حقيقية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي / AP
8 أبريل 2025

وأضاف في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر، أنهم سيعقدون مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، في عُمان يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.

عراقجي أوضح أن بلاده مستعدة لإزالة الغموض المحيط ببرنامجها النووي، قائلاً: "واثقون من الطابع السلمي لبرنامجنا، ولا نرى مشكلة في بناء المزيد من الثقة ما دامت هذه العملية لا تشكل قيداً علينا أو عقبة أمام أهداف إيران".

وأفاد بأنه مقابل بناء الثقة، يجب رفع العقوبات التي فُرضت "بشكل غير عادل" على إيران بسبب اتهامات قال إنه "لا أساس لها"، وشدد عراقجي على أن الهدف الأساسي في المفاوضات مع واشنطن هو رفع العقوبات.

ومضى قائلاً: إن كانت لدى الطرف المقابل الإرادة اللازمة والكافية، يمكن التوصل إلى اتفاق. إذا جاء الطرف الآخر إلى عُمان بإرادة حقيقية، فسنصل بالتأكيد إلى نتيجة".

وأضاف أن المفاوضات في عمان ستُجرى بينه بصفته ممثلاً عن إيران، وستيف ويتكوف ممثلاً عن الولايات المتحدة بصفته المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط.

وكان عراقجي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ في سلطنة عُمان 12 أبريل/نيسان الجاري.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، يوم 7 مارس/آذار الماضي، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه بعث رسالة إلى خامنئي قال فيها: "آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكرياً سيكون شيئاً مروعاً".

وردت طهران على الرسالة عبر سلطنة عمان، معلنة أنها لن تتفاوض بشكل مباشر تحت التهديد والضغط، وأنها مستعدة فقط للمحادثات غير المباشرة.

وأمس الاثنين، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي بطهران، إنهم ينتظرون قرار واشنطن بشأن صيغة المفاوضات غير المباشرة، مشيراً إلى أنّ سلطنة عُمان تُعدّ من أبرز الخيارات المطروحة لاستضافتها.

مصدر:TRT ARABI
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