وأوضح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، أن المحادثة التي بدأت في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش جرت بشكل إيجابي ومثمر، كما أكدت وكالة "تاس" الروسية أن المكالمة بين الزعيمين قد انتهت.

وفي منشور على منصة إكس، عبّر كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الدولي، عن أهمية هذا اللقاء، واصفاً إياه بالحدث "التاريخي والملحمي"، مشيراً إلى أن "العالم بات أكثر أماناً بفضل قيادة بوتين وترمب".

وخلال الاتصال، بحث الرئيسان تطورات الأزمة الأوكرانية ومسار وقف إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض في بيان لاحق مساء الثلاثاء أن ترمب وبوتين اتفقا على أن الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم، وأن “عملية السلام تبدأ بوقف الهجمات ضد الطاقة والبنية التحتية وضمان وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود وموصلتها باتخاذ خطوات لوقف إطلاق نار كامل وسلام دائم”.

وأوضح البيان أن “هذه الحرب ما كان ينبغي أن تبدأ أبدا، وكان يجب أن تنتهي منذ زمن طويل عبر جهود سلام صادقة وحسنة النية”، كما ناقش الطرفان العمل معاً لوقف انتشار الأسلحة الاستراتيجية “وتنفيذ ذلك على أكمل وجه ممكن”، بجانب “الاتفاق لتطوير العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وأصدر الكرملين بياناً أكد فيه أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بوضوح وصراحة، إذ أعرب بوتين عن تقديره لترمب على رغبته في المساهمة في إنهاء النزاع، مؤكداً التزامه حلاً سلمياً شاملاً ومستداماً يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لروسيا.

وأشار البيان إلى أن المحادثات تناولت مبادرة ترمب لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، إذ شدد الجانب الروسي على أهمية ضبط تنفيذ الهدنة على طول خط التماس القتالي، ووقف عمليات التعبئة القسرية في أوكرانيا.

وأكد الكرملين أن من الضروري إنهاء الدعم العسكري الخارجي لأوكرانيا، مشيراً إلى المخاطر الناجمة عن عدم قدرة كييف على التفاوض والتزام الاتفاقات السابقة.

كما اقترح ترمب على أطراف النزاع الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يوماً، وهو ما لقي استجابة إيجابية من بوتين، إذ أمر الجيش الروسي بالتزام المبادرة فوراً، إلى جانب اتفاق الرئيسين على بدء مفاوضات بشأن تأمين الملاحة في البحر الأسود، وفق البيان.

وفي سياق إنساني، أوضح البيان أن بوتين استجاب لدعوة ترمب لإنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين المحاصرين، متعهداً بتوفير معاملة إنسانية لهم وفقاً للقوانين الروسية والدولية في حال استسلامهم.

من جهة أخرى، أعلن بوتين أنه في 19 مارس/آذار، ستنفذ عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا بواقع 175 أسيراً من كل جانب، بالإضافة إلى نقل 23 جندياً أوكرانياً مصاباً بجروح خطيرة كمبادرة حسن نية، حسب ما قاله البيان.

واتفق الجانبان على استمرار العمل الثنائي لحل الأزمة الأوكرانية، مع تشكيل فرق خبراء من البلدين لمتابعة القضايا المطروحة. كما شملت المناقشات قضايا أخرى، مثل استقرار الشرق الأوسط، الأمن النووي، والتعاون الاقتصادي والطاقة.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، لبحث مستجدات المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل نحو أسبوعين، اقترح الرئيس الأمريكي هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، الأمر الذي وافقت عليه كييف خلال محادثات أمريكية-أوكرانية في مدينة جدة السعودية الثلاثاء الفائت.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.