سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد مكالمة مطولة مع ترمب.. الكرملين يكشف عن إعلان بوتين التزامه حلاً سلمياً مع أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، انتهاء المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، بحثاً للأزمة في أوكرانيا.
بعد مكالمة مطولة مع ترمب.. الكرملين يكشف عن إعلان بوتين التزامه حلاً سلمياً مع أوكرانيا
لقاء سابق بين بوتين وترمب في قمة العشرين بهامبورغ الألمانية في يوليو/تموز 2017 / Reuters
18 مارس 2025

وأوضح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، أن المحادثة التي بدأت في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش جرت بشكل إيجابي ومثمر، كما أكدت وكالة "تاس" الروسية أن المكالمة بين الزعيمين قد انتهت.

وفي منشور على منصة إكس، عبّر كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الدولي، عن أهمية هذا اللقاء، واصفاً إياه بالحدث "التاريخي والملحمي"، مشيراً إلى أن "العالم بات أكثر أماناً بفضل قيادة بوتين وترمب".

وخلال الاتصال، بحث الرئيسان تطورات الأزمة الأوكرانية ومسار وقف إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض في بيان لاحق مساء الثلاثاء أن ترمب وبوتين اتفقا على أن الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم، وأن “عملية السلام تبدأ بوقف الهجمات ضد الطاقة والبنية التحتية وضمان وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود وموصلتها باتخاذ خطوات لوقف إطلاق نار كامل وسلام دائم”.

وأوضح البيان أن “هذه الحرب ما كان ينبغي أن تبدأ أبدا، وكان يجب أن تنتهي منذ زمن طويل عبر جهود سلام صادقة وحسنة النية”، كما ناقش الطرفان العمل معاً لوقف انتشار الأسلحة الاستراتيجية “وتنفيذ ذلك على أكمل وجه ممكن”، بجانب “الاتفاق لتطوير العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وأصدر الكرملين بياناً أكد فيه أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بوضوح وصراحة، إذ أعرب بوتين عن تقديره لترمب على رغبته في المساهمة في إنهاء النزاع، مؤكداً التزامه حلاً سلمياً شاملاً ومستداماً يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لروسيا.

وأشار البيان إلى أن المحادثات تناولت مبادرة ترمب لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، إذ شدد الجانب الروسي على أهمية ضبط تنفيذ الهدنة على طول خط التماس القتالي، ووقف عمليات التعبئة القسرية في أوكرانيا.

وأكد الكرملين أن من الضروري إنهاء الدعم العسكري الخارجي لأوكرانيا، مشيراً إلى المخاطر الناجمة عن عدم قدرة كييف على التفاوض والتزام الاتفاقات السابقة.

كما اقترح ترمب على أطراف النزاع الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يوماً، وهو ما لقي استجابة إيجابية من بوتين، إذ أمر الجيش الروسي بالتزام المبادرة فوراً، إلى جانب اتفاق الرئيسين على بدء مفاوضات بشأن تأمين الملاحة في البحر الأسود، وفق البيان.

وفي سياق إنساني، أوضح البيان أن بوتين استجاب لدعوة ترمب لإنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين المحاصرين، متعهداً بتوفير معاملة إنسانية لهم وفقاً للقوانين الروسية والدولية في حال استسلامهم.

من جهة أخرى، أعلن بوتين أنه في 19 مارس/آذار، ستنفذ عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا بواقع 175 أسيراً من كل جانب، بالإضافة إلى نقل 23 جندياً أوكرانياً مصاباً بجروح خطيرة كمبادرة حسن نية، حسب ما قاله البيان.

واتفق الجانبان على استمرار العمل الثنائي لحل الأزمة الأوكرانية، مع تشكيل فرق خبراء من البلدين لمتابعة القضايا المطروحة. كما شملت المناقشات قضايا أخرى، مثل استقرار الشرق الأوسط، الأمن النووي، والتعاون الاقتصادي والطاقة.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، لبحث مستجدات المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل نحو أسبوعين، اقترح الرئيس الأمريكي هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، الأمر الذي وافقت عليه كييف خلال محادثات أمريكية-أوكرانية في مدينة جدة السعودية الثلاثاء الفائت.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us