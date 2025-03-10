سياسة
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الشرع يؤكد عدم التسامح مع فلول الأسد
في أخبارنا لهذا اليوم.. الشرع يؤكد عدم التسامح مع فلول الأسد ويحذر من محاولات لتقسيم سوريا.. والخطوط الجوية التركية تلغي بعض رحلاتها إلى ألمانيا
دقائق الذروة / TRT Global
10 مارس 2025

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من محاولات جر بلاده إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها، وأكد عدم التسامح مع فلول نظام بشار الأسد المخلوع، الذين ارتكبوا جرائم. كما أصدر قرار تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، "وستكون مكلفة من رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل للاستماع إليهم، وتقديم الدعم وحماية أمنهم".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الدول المشاركة في اجتماع عمان اتفقت على تقديم الدعم من جميع الجوانب للحكومة الجديدة في سوريا، ومساندة جميع الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد. وحذر من أن بعض الجهات في الآونة الأخيرة تحاول استغلال التصدعات الاجتماعية في سوريا بهدف زعزعة الاستقرار هناك.

في شأن آخر، اعتقلت السلطات الأمريكية طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي لعب دوراً بارزاً في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي بجامعة كولومبيا في نيويورك. ويعتبر هذا الاعتقال من الخطوات الأولى التي يتخذها ترمب لترحيل بعض الطلاب الأجانب الضالعين في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين.

وفي كندا، فاز مارك كارني، محافظ البنك المركزي السابق بزعامة الحزب الليبرالي في البلاد، ليحل محل رئيس الوزراء جاستن ترودو، وفقاً لما أعلن رئيس الحزب ساشيت ميهرا. وحذر كارني في خطاب النصر، الذي ألقاه، من رغبة ترمب في ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وقال إنه لن يسمح له بذلك.

ختاماً.. أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء عدد من رحلاتها، المقررة الاثنين، إلى برلين وهامبورغ وهانوفر ودوسلدورف وفرانكفورت وكولن ولايبزيغ وبريمن وميونيخ في ألمانيا بشكل متبادل بسبب الإضراب العمالي في عدد من المطارات الألمانية.

مصدر:TRT Arabi
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