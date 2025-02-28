28 فبراير 2025
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سلطات محلية أن امرأةً وطفلاً لقيا حتفهما في ضربة أوكرانية بطائرة مسيّرة على سيارة إسعاف في قرية مالا ليبيتيخا.
وذكرت وكالة تاس نقلاً عن الخدمة الصحفية للحاكم المعين من جانب موسكو، أن مدنياً آخر قُتل في قصف على بلدة أوليشكي.
وضمَّت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية (شرق) إليها في سبتمبر/أيلول 2022.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.