ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سلطات محلية أن امرأةً وطفلاً لقيا حتفهما في ضربة أوكرانية بطائرة مسيّرة على سيارة إسعاف في قرية مالا ليبيتيخا.

وذكرت وكالة تاس نقلاً عن الخدمة الصحفية للحاكم المعين من جانب موسكو، أن مدنياً آخر قُتل في قصف على بلدة أوليشكي.

وضمَّت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية (شرق) إليها في سبتمبر/أيلول 2022.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.