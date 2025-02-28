سياسة
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إعلام روسي: مقتل امرأة وطفل بغارة أوكرانية على سيارة إسعاف في خيرسون
نقلت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الجمعة، عن سلطات محلية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا جراء ضربات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي على الجزء الذي تضمه روسيا من منطقة خيرسون في أوكرانيا.
إعلام روسي: مقتل امرأة وطفل بغارة أوكرانية على سيارة إسعاف في خيرسون
قتلى جراء قصف أوكراني بطائرة مسيرة على الجزء الخاضع لروسيا من خيرسون / Reuters
28 فبراير 2025

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سلطات محلية أن امرأةً وطفلاً لقيا حتفهما في ضربة أوكرانية بطائرة مسيّرة على سيارة إسعاف في قرية مالا ليبيتيخا.

وذكرت وكالة تاس نقلاً عن الخدمة الصحفية للحاكم المعين من جانب موسكو، أن مدنياً آخر قُتل في قصف على بلدة أوليشكي.

وضمَّت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية (شرق) إليها في سبتمبر/أيلول 2022.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:Reuters
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