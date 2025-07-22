الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
دول عربية تندد بالإبادة والتجويع في غزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. دول عربية تندد بالإبادة والتجويع في غزة، و27 قتيلا بحادث تحطم مقاتلة في بنغلاديش
دول عربية تندد بالإبادة والتجويع في غزة / TRT Global
22 يوليو 2025

دول عربية تندد بالإبادة والتجويع في غزة

طالب الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بوقف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ونددتا بسياسة "التجويع" التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.

اتفاق يقضي بإجلاء المدنيين من السويداء، والشبكة السورية لحقوق الإنسان تعلن توثيق مقتل أربعمئة وستة وعشرين شخصا وإصابة أكثر من أربعمئة وستة وثلاثين آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة التي دامت أسبوعا بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بمحافظة السويداء.

وجراء حادث تحطم طائرة عسكرية فوق مدرسة في دكا.. السلطات البنغلاديشية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى سبعة وعشرين قتيلا، بينهم خمسة وعشرون طفلا.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us