دول عربية تندد بالإبادة والتجويع في غزة

طالب الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بوقف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ونددتا بسياسة "التجويع" التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.

اتفاق يقضي بإجلاء المدنيين من السويداء، والشبكة السورية لحقوق الإنسان تعلن توثيق مقتل أربعمئة وستة وعشرين شخصا وإصابة أكثر من أربعمئة وستة وثلاثين آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة التي دامت أسبوعا بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بمحافظة السويداء.

وجراء حادث تحطم طائرة عسكرية فوق مدرسة في دكا.. السلطات البنغلاديشية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى سبعة وعشرين قتيلا، بينهم خمسة وعشرون طفلا.