نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، أكد خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا، على ضرورة تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، مرحبًا بالخطوات الجارية عالميًا لدعم الشعب السوري. في سياق آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بسبب إصداره مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن الحركة مستعدة لاستئناف عملية تبادل الأسرى يوم السبت المقبل، في حال التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق، مشيرًا إلى وجود "مؤشرات إيجابية" في هذا الصدد.