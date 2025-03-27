سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر.. 6 قتلى و29 مصاباً في غرق غواصة سياحية قبالة الغردقة بالبحر الأحمر
لقي ستة أشخاص يحملون الجنسية الروسية حتفهم في غرق غواصة سياحية قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر، حسب الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، فيما تم إنقاذ 39 سائحاً أجنبياً.
مصر.. 6 قتلى و29 مصاباً في غرق غواصة سياحية قبالة الغردقة بالبحر الأحمر
رجال إسعاف مصريون في محافظة البحر الأحمر المصرية / AP
27 مارس 2025

وأسفرت الحادثة أيضاً عن إصابة 19 شخصاً نُقلوا إلى المستشفيات، حسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، فيما قالت السلطات المحلية أن “جهود الجهات المعنية نجحت في نقل 29 مصابا إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)".

وذكر بيان للقنصلية الروسية في الغردقة أن الغواصة كانت تحمل 45 مواطناً روسياً بينهم أطفال.

وقالت محافظة البحر الأحمر المصرية في بيان على منصة فيسبوك، اليوم الخميس، إن الأجانب الستة الذين لقوا حتفهم جراء غرق غواصة سياحية تحمل اسم "السندباد" في البحر الأحمر يحملون الجنسية الروسية.

وأضافت المحافظة أن الغواصة كان "على متنها 50 راكباً من جنسيات مختلفة”، كما “نجحت جهود الجهات المعنية في نقل 29 مصابا إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)".

وذكرت المحافظة أنه تم إنقاذ 39 سائحاً أجنبياً في المجمل وأنه لا مفقودين.

وتقوم غواصة "السندباد" برحلات سياحية يومية، وهي حسب موقع الشركة المالكة لها، الغواصة الترفيهية "الوحيدة" في المنطقة.

وحسب الموقع، تتسع الغواصة لـ44 راكباً بالإضافة إلى فردي طاقم التشغيل، وتغوص حتى عمق 25 متراً في رحلة تستمر ثلاث ساعات.

وتُجري السلطات المصرية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادثة "وضمان إجراءات السلامة في الرحلات البحرية السياحية"، وفق “أخبار اليوم”.

وأضاف بيان القنصلية الروسية أن معظم ركاب الغواصة جرى إنقاذهم ونقلهم إلى فنادقهم أو إلى مستشفيات في الغردقة.

وشهدت سواحل البحر الأحمر المصرية سلسلة من الحوادث في الفترة الأخيرة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، غرق يخت سياحي قبالة مدينة مرسى علم، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان 7 آخرين. 

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us