وأسفرت الحادثة أيضاً عن إصابة 19 شخصاً نُقلوا إلى المستشفيات، حسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، فيما قالت السلطات المحلية أن “جهود الجهات المعنية نجحت في نقل 29 مصابا إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)".

وذكر بيان للقنصلية الروسية في الغردقة أن الغواصة كانت تحمل 45 مواطناً روسياً بينهم أطفال.

وقالت محافظة البحر الأحمر المصرية في بيان على منصة فيسبوك، اليوم الخميس، إن الأجانب الستة الذين لقوا حتفهم جراء غرق غواصة سياحية تحمل اسم "السندباد" في البحر الأحمر يحملون الجنسية الروسية.

وأضافت المحافظة أن الغواصة كان "على متنها 50 راكباً من جنسيات مختلفة”، كما “نجحت جهود الجهات المعنية في نقل 29 مصابا إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)".

وذكرت المحافظة أنه تم إنقاذ 39 سائحاً أجنبياً في المجمل وأنه لا مفقودين.

وتقوم غواصة "السندباد" برحلات سياحية يومية، وهي حسب موقع الشركة المالكة لها، الغواصة الترفيهية "الوحيدة" في المنطقة.

وحسب الموقع، تتسع الغواصة لـ44 راكباً بالإضافة إلى فردي طاقم التشغيل، وتغوص حتى عمق 25 متراً في رحلة تستمر ثلاث ساعات.

وتُجري السلطات المصرية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادثة "وضمان إجراءات السلامة في الرحلات البحرية السياحية"، وفق “أخبار اليوم”.

وأضاف بيان القنصلية الروسية أن معظم ركاب الغواصة جرى إنقاذهم ونقلهم إلى فنادقهم أو إلى مستشفيات في الغردقة.

وشهدت سواحل البحر الأحمر المصرية سلسلة من الحوادث في الفترة الأخيرة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، غرق يخت سياحي قبالة مدينة مرسى علم، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان 7 آخرين.