ويقود هذه المبادرة وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، وتحظى بدعم أكثر من عشر دول أوروبية، من بينها: فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد.

وتستند الدعوة إلى المادة الثانية من الاتفاق، والتي تتيح تعليق الشراكة في حال وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويتطلب تفعيل هذه الخطوة موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

في السياق، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة علاقاته مع إسرائيل، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً أن الوقت قد حان لانتقال التكتل من الأقوال إلى الأفعال.

وقال ألباريس، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "انتهى وقت الأقوال، ويجب أن نتحرك. شن عملية عسكرية جديدة في غزة لا يؤدي إلا لتحويلها إلى مقبرة، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به".

وشدد الوزير الإسباني ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، من أجل ممارسة ضغط سياسي على حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الاتحاد يجب أن يستخدم أدواته الدبلوماسية، وحتى التفكير في فرض عقوبات، إذا لزم الأمر، لوقف العدوان على غزة.

وفي السياق، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، إن من الضروري "إعادة تقييم احترام إسرائيل لحقوق الإنسان"، في إشارة واضحة إلى دعم بلاده للمبادرة.

كما اتهم رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيلبان، إسرائيل بالسعي لتنفيذ خطة تطهير عرقي في غزة، من خلال إعادة احتلال القطاع ودفع سكانه إلى الرحيل القسري.

وقال دو فيلبان، في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس"، إن "ما نشهده هو خطة إسرائيلية ممنهجة، تهدف إلى إعادة احتلال غزة ثم ترحيل سكانها. وهذا هو التعريف الصريح للتطهير العرقي".

ودعا دو فيلبان الدول الغربية إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة لمواجهة هذه السياسات: تعليق فوري لاتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة من أوروبا إلى إسرائيل، إضافة إلى إحالة الحكومة الإسرائيلية وكبار قادتها العسكريين إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال مخاطبتها بشكل جماعي.

وفي وقت سابق أمس وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسا وزراء بريطانيا وكندا، تحذيراً مشتركاً إلى حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدين أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" إزاء ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأكد القادة الثلاثة، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.