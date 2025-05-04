وأوضح البيان المشترك أن نجم كان معتقلاً إدارياً منذ أغسطس/آب 2023، وسبق له أن قضى ما مجموعه نحو 19 عاماً في سجون الاحتلال على فترات مختلفة.

وأضاف أن نجم، وهو متزوج وأب لستة أبناء، تعرّض لجريمة طبية تمثلت في حرمانه الكامل من العلاج، رغم معاناته من مشكلات صحية مزمنة، وكان قد زاره وفد حقوقي في سجن النقب في 10 مارس/آذار الماضي، حيث لوحظ تدهور كبير في حالته الصحية.

واتهم البيان سلطات الاحتلال بارتكاب "جريمة مركَّبة" بحقه، من خلال استمرار اعتقاله الإداري، وحرمانه من العلاج، واحتجازه في سجن النقب، الذي يُعد من أكثر السجون التي سُجلت فيها انتهاكات جسيمة، خصوصاً مع انتشار مرض الجرب وتحول السجن إلى بيئة قاتلة للأسرى.

وأشار إلى أن من بين الشهداء الـ66 هناك ما لا يقل عن 40 من قطاع غزة، وسط استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق معتقلين.

ودعا البيان المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وفرض عقوبات دولية تعزل إسرائيل سياسياً وقانونياً.

وتعتقل إسرائيل نحو 9900 فلسطيني، بينهم نحو 400 طفل و29 أسيرة، دون احتساب آلاف حالات الإخفاء القسري من قطاع غزة، في وقت تواصل فيه ارتكاب إبادة جماعية مدعومة من الولايات المتحدة في قطاع غزة، أسفرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب 11 ألف مفقود، إضافةً إلى تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، التي خلَّفت أكثر من 960 شهيداً وآلاف المصابين والمعتقلين والمهجرين.