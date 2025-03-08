سياسة
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بعد تحقيق في "التمييز".. الصين تقرر فرض رسوم جمركية مضادة على منتجات كندية
أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع المستوردة من كندا، رداً على رسوم فرضتها أوتاوا على منتجات صينية.
بعد تحقيق في "التمييز".. الصين تقرر فرض رسوم جمركية مضادة على منتجات كندية
فرضت كندا في 2024 رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الصلب والأليمنيوم / AP
8 مارس 2025

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم السبت: "قررت الصين فرض رسوم جمركية على بعض السلع الكندية المستوردة، استناداً إلى قانونَي التجارة الخارجية والرسوم الجمركية الصينيين".

ووفق البيان، ستطبَّق رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض المنتجات الزراعية والغذائية الكندية، اعتباراً من 20 مارس/آذار الجاري، فيما ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على المأكولات البحرية ولحم الخنزير.

وأوضحت الوزارة أن "هذه الإجراءات تأتي ردَّ فعل على القيود التمييزية التي فرضتها كندا، والتي أثرت سلباً في النظام التجاري العادل وأضرّت بالمصالح القانونية للشركات الصينية".

وطالبت "الجانب الكندي بتصحيح إجراءاته الخاطئة على الفور، وإلغاء القيود التقييدية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها".

في نهاية أغسطس/آب 2024، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100% اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول، وعلى منتجات الألمنيوم والصلب بنسبة 25% اعتباراً من 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وردّاً على هذه الإجراءات، بدأت وزارة التجارة الصينية في 26 سبتمبر/أيلول تحقيقات لتحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل تمييزاً ضد الصين.

مصدر:TRT Arabi
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