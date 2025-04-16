الحرب على غزة
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حماس: أي اتفاق لا يتضمن وقفاً شاملاً للعدوان الإسرائيلي مرفوض
أكد خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في طهران، تمسك الحركة برفض أي اتفاق لا يتضمن وقفاً شاملاً للعدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جادة.
حماس: أي اتفاق لا يتضمن وقفاً شاملاً للعدوان الإسرائيلي مرفوض
قيادي بحماس: لا اتفاق دون وقف العدوان وانسحاب الجيش وصفقة تبادل جادة / AA Archive
16 أبريل 2025

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء سياسي عقدته "جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني" في العاصمة الإيرانية، أمس الثلاثاء، شدد القدومي على أن أي مقترح لوقف إطلاق النار لا يأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني، "لن يكون قابلاً للتنفيذ"، مشيراً إلى وجود إجماع وطني وفصائلي على رفض أي حل "لا يوقف العدوان بشكل كامل، ولا يضمن انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ولا يحقق صفقة تبادل جادة".

وأوضح أن الكارثة الإنسانية في غزة فاقت الوصف، مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية اليومية بحق المدنيين، التي "تجري بضوء أخضر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية".

ودعا القدومي إلى تجاوز مرحلة التصريحات والمواقف الرمزية، مطالباً باتخاذ خطوات عملية وضاغطة من جانب الدول الإسلامية نصرة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن "العديد من الدول العربية والإسلامية لم تتخذ أي خطوات عملية لوقف جرائم جيش الاحتلال" مشدداً على أن "المقاطعة الشاملة لإسرائيل تمثل وسيلة فعالة وأساسية في مقاومة العدوان ومحاصرته".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني يسعى إلى احتلال مزيد من المناطق والأراضي الفلسطينية والعربية ومواصلة ارتكاب المجازر، ضمن أهدافه لإقامة دولة إسرائيل الكبرى”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 51 ألف شهيد و116343 مصاباً.

وأشارت إلى أن الفترة الممتدة من 18 مارس/آذار 2025 وحتى الآن، شهدت استشهاد 1630 فلسطينياً، وإصابة 4302 آخرين، في ظل تصعيد إسرائيلي يستهدف بالدرجة الأولى المدنيين ومخيمات النازحين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام إسرائيلي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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