واستُشهد طفل وأصيب عدد آخر، في استهداف جوي إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة البنا، بالقرب من دوار أبو شرخ، غرب بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي لاشتعال النيران في المنزل المستهدف، قبل أن يتدخل مواطنون وعاملون بالدفاع المدني لإخمادها.

وفي وسط القطاع، استُشهد فلسطينيان إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لتجمع مدنيين في منطقة أبو العجين، شرق مدينة دير البلح.

وسبق ذلك، غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع، أدت لاستشهاد فلسطينيين اثنين بينهما طفلة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "50 ألف و886 شهيدا و115 ألف و875 إصابة".



وخلال ساعات الفجر والنهار، استُشهد 23 فلسطينياً في سلسلة استهدافات بمناطق متفرقة بالقطاع، من بينهم أشخاص متأثرون بإصاباتهم وآخرين انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وفق مصادر طبية.

وفي جنوب قطاع غزة، استُشهد شقيقان بعد استهداف خيمة في شارع الطينة ببلدة القرارة شمال غربي خان يونس، كما أعلن عن استشهاد الطفل مفيد عدي العمور متأثراً بجراحه إثر قصف مدفعي استهدف حي العمور في بلدة الفخاري شرق خان يونس.

فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان الفلسطيني جبر عبد الحميد عاشور عقب استهدافه في منطقة قيزان أبو رشوان، جنوب خان يونس، كما تم انتشال جثمان المواطن حامد صقر، من منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، استُشهد مواطن في قصف جوي إسرائيلي لخيمة كانت تؤوي نازحين شمال غرب مدينة الزهراء، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان فلسطيني من محيط أبراج الأسرى في مدينة الزهراء.

وأعلن أيضا عن استشهاد المسن علي أبو عبدو، متأثراً بجراح أصيب بها قبل أشهر خلال قصف استهدف مدينة دير البلح.

وفي شمال القطاع، استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب أخرون في استهداف جوي إسرائيلي لمجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وسبق ذلك استشهاد 6 فلسطينيين آخرين، بقصف إسرائيلي منزلًا لعائلة أبو العون في منطقة إجديدة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استُشهد طفلان من عائلة حسنين اثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة شرق منطقة الشعف بحي الشجاعية.

“المجاعة” في غزة

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الخميس، دخول قطاع غزة في حالة "المجاعة" بعد نفاد مخزون الغذاء والدواء والوقود، مطالبة بتدخل دولي من أجل وقفها.

وقالت الشبكة، في بيان، إن "قطاع غزة دخل مرحلة متقدمة من المجاعة بعد نفاد الأغلبية الساحقة من مخزونات الغذاء والمساعدات الطبية والوقود ومواد النظافة، وتوقف عمل المخابز وكثير من المطابخ المجتمعية".

وطالبت الشبكة، السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، وتَحمُّل كافة الأطراف مسؤولياتها تجاه هذه "الكارثة غير المسبوقة".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام جميع الإمدادات الحياتية، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وفي بيانها، طالبت الشبكة "بتدخل دولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفتح كافة معابر قطاع غزة، وضمان وجود ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية والإغاثية".

وطالبت الشبكة، بمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "الإبادة الجماعية" و"استخدام التجويع كسلاح حرب".

وأكدت "ضرورة وقف كافة الإمدادات العسكرية للحكومة الإسرائيلية وجيشها، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووقف مرور شحنات الأسلحة عبر موانئ ومطارات وأراضي الدول الأخرى".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.

ومطلع مارس/ آذار الماضي الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وسعى نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين الإسرائيليين بغزة دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل.