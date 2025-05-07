تركيا
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أمينة أردوغان بافتتاح "المعرض الدولي للفنون الإسلامية": الفن غذاء للروح في عالم يعاني الحروب والظلم
شاركت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في افتتاح "المعرض الدولي للفنون الإسلامية" وهو الأول من نوعه في تركيا، والذي أقيم في العاصمة أنقرة، بحضور عدد من المسؤولين.
أمينة أردوغان بافتتاح "المعرض الدولي للفنون الإسلامية": الفن غذاء للروح في عالم يعاني الحروب والظلم
أمينة أردوغان في افتتاح "المعرض الدولي للفنون الإسلامية" / AA
7 مايو 2025

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، أكدت أمينة أردوغان أن الهدف من الفن الإسلامي هو الاقتراب من الخالق عز وجل، مشيرة إلى أن هذا الهدف أضفى على كل فروع الفن الإسلامي قيماً أخلاقية وارتقاء روحياً.

وأشارت إلى أن "الفن غذاء عذب للروح، وهو حاجة حيوية للإنسان لا تقل أهمية عن التنفس،" مؤكدة على قدرة الفن على صقل مرآة القلب وتجديد المشاعر الإنسانية في عالم يعاني الأزمات البيئية والحروب والظلم.

وزارت أمينة أردوغان خلال الفاعلية عدداً من الأجنحة والمعارض، منها معرض "رحلة في السيرة النبوية عبر الفنون التركية الإسلامية"، واطلعت على أعمال خطية وتطريزية لنساء وفنانين من أذربيجان وتركيا.

وأوضحت السيدة الأولى خلال كلمتها أيضاً، أن الفنون التقليدية الإسلامية ليست مجرد إبداع بصري، بل "هي نتاج لرحلة روحية يمتزج فيها الصبر والتواضع والتوكل".

وأضافت: "الوفاء لحضارتنا يتحقق بحمل روح فنوننا الرفيعة إلى ما خلف حدودنا".

مصدر:TRT Arabi
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