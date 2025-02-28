جاء ذلك في تصريحات بالبيت الأبيض مساء أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأوضح أنه بحث مع ستارمر مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتاً أن بلاده هي "أكثر من أنفق المال لمساعدة كييف في الحرب".

وأضاف ترمب أن اتفاقية المعادن النادرة المرتقب توقيعها بين بلاده وأوكرانيا، ستشكل أساساً لعلاقات مستدامة بين البلدين في المستقبل.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيساعد الأوكرانيين في إعادة إعمار بلادهم المدمرة، وتشجيع الرفاه طويل الأمد.

ولفت إلى أنه من المنتظر أن يوقع اتفاق المعادن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته الولايات المتحدة الجمعة.

ورداً على سؤال حول وصفه زيلينسكي بـ"الدكتاتور"، قال ترمب: "أكن له فائق الاحترام، وقدمنا له الكثير من الأسلحة، ما جعلهم يحاربون بشكل جيد".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن دعم بلاده الكامل لجهود إحلال السلام في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.