جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي لاستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا ستدمج أنظمتها الدفاعية بشبكة واحدة عبر إنتاج نظام "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي.

وأضاف: "سنعمل على إنشاء مركز تكنولوجي يوفر قفزة كبيرة ومتقدمة في الطاقة النووية وتطوير مفاعل محلي معياري"، وأردف: "سننشئ منظومة أقمار صناعية وطنية تجمع قدراتنا في الإنتاج وتزيد من قدرتنا التنافسية الدولية".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستبدأ مرحلة الإنتاج المتسلسل للمقاتلة "قآن"، من دون ذكر تاريخ محدد، وأشار إلى أن تركيا ستدمج أنظمتها الدفاعية بشبكة واحدة عبر إنتاج نظام "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي.

وفي 6 أغسطس/آب 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد، وفق مصادر بالرئاسة التركية.

ومن المنتظر أن تكون "القبة الفولاذية" مزودة بأنظمة أسلحة الدفاع الجوي والرادار، والأنظمة الكهروضوئية ووحدات الاتصالات ومحطات التحكم في القيادة والذكاء الصناعي، لتصبح "حارسة" المجال الجوي لتركيا.

وأضاف الرئيس التركي: "كما سنبني متنزهات صناعية ضخمة، جاهزة بالكامل من الناحية التكنولوجية والاجتماعية والبيئية، وبنية تحتية قوية وروابط لوجستية متينة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية".

وأعلن أن تركيا تهدف لإنشاء قاعدة أبحاث قطبية في القطب الجنوبي، بعد تنفيذها 9 بعثات بحثية ناجحة حتى اليوم، ولفت إلى أن بلاده تعمل أيضاً على تأسيس مركز لإنتاج الرقائق الإلكترونية، ما يوفر لها الاستقلال التكنولوجي.