سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: ستكون تركيا قريبا خالية من الإرهاب
في أخبارنا لهذا اليوم.. أردوغان يقول إن هدف الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب بات قريبا.. وجامعة كولومبيا الأمريكية تعاقب طلابا داعمين لفلسطين
دقائق الذروة / TRT Global
14 مارس 2025

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف الوصول إلى "تركيا خالية من الإرهاب" بات قريباً، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الخميس في مأدبة إفطار مع نواب أتراك في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة. ودعا أردوغان جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى التكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر تركية أن الرئيس السوري أحمد الشرع، استقبل وفداً تركياً يضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة.

وفي الشأن الفلسطيني، كشف إعلام أمريكي أن واشنطن قدمت مقترحاً جديداً لحركة حماس وإسرائيل، من شأنه "ضمان إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء" مقابل تمديد وقف إطلاق النار لشهر، فيما أكدت الحركة أن التقارير حول تقديم مقترحات جديدة تهدف إلى "القفز على الاتفاق المبرم حول غزة".

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن القصف الصهيوني الغاشم على دمشق يمثل أحد أشكال العربدة الصهيونية في المنطقة، وضربها منظومة الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذه البلطجة الصهيونية لن يوقفها إلا موقف عملي موحد من كل مكونات المنطقة، يضع حداً لهذه العدوانية الصهيونية المتصاعدة، على حد تعبيره.

ختاماً، أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية فرض عقوبات على طلاب شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين في الحرم الجامعي. وقال بيان الجامعة إن "مجلسها القضائي حدد النتائج وأصدر عقوبات على الطلاب تتراوح بين الوقف عن الدراسة لعدة سنوات، وإلغاء مؤقت للشهادات، والطرد فيما يتعلق باحتلال قاعة هاميلتون في ربيع العام الماضي".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us