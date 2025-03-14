أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف الوصول إلى "تركيا خالية من الإرهاب" بات قريباً، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الخميس في مأدبة إفطار مع نواب أتراك في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة. ودعا أردوغان جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى التكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر تركية أن الرئيس السوري أحمد الشرع، استقبل وفداً تركياً يضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة.

وفي الشأن الفلسطيني، كشف إعلام أمريكي أن واشنطن قدمت مقترحاً جديداً لحركة حماس وإسرائيل، من شأنه "ضمان إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء" مقابل تمديد وقف إطلاق النار لشهر، فيما أكدت الحركة أن التقارير حول تقديم مقترحات جديدة تهدف إلى "القفز على الاتفاق المبرم حول غزة".

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن القصف الصهيوني الغاشم على دمشق يمثل أحد أشكال العربدة الصهيونية في المنطقة، وضربها منظومة الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذه البلطجة الصهيونية لن يوقفها إلا موقف عملي موحد من كل مكونات المنطقة، يضع حداً لهذه العدوانية الصهيونية المتصاعدة، على حد تعبيره.

ختاماً، أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية فرض عقوبات على طلاب شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين في الحرم الجامعي. وقال بيان الجامعة إن "مجلسها القضائي حدد النتائج وأصدر عقوبات على الطلاب تتراوح بين الوقف عن الدراسة لعدة سنوات، وإلغاء مؤقت للشهادات، والطرد فيما يتعلق باحتلال قاعة هاميلتون في ربيع العام الماضي".