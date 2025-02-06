الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
تعليقاً على خطة ترمب.. غوتيريش يحذّر من أي محاولة للتطهير العرقي بغزة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، عن رفضه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه قسراً، مؤكداً ضرورة التزام القانون الدولي ومنع أي شكل من أشكال التطهير العرقي.
تعليقاً على خطة ترمب.. غوتيريش يحذّر من أي محاولة للتطهير العرقي بغزة
غوتيريش خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف / صورة: AA (AA)
6 فبراير 2025

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وشدّد غوتيريش على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف تشمل حقهم في العيش بسلام وأمن وكرامة في أراضيهم، مبيناً أن تحقيق هذه الحقوق أصبح أكثر بعداً من أي وقت مضى.

وأوضح أن الدمار في غزة لا يمكن وصفه، وأن الأغلبية العظمى من الفلسطينيين نزحوا مراراً وتكراراً، ويواجهون الجوع والمرض، فضلاً عن أن الأطفال حرموا من التعليم لأكثر من عام.

وذكر غوتيريش أن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى أمر "مرحّب به" في الاتفاق، مؤكداً ضرورة مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى.

وأضاف: "من الضروري أن نبقى مخلصين للقانون الدولي وأن نمنع أي تطهير عرقي"، مؤكداً أن تحقيق سلام دائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال إحراز تقدم ملموس لا رجعة فيه نحو حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءاً لا يتجزأ منها.

وأكد أن الحل المستدام الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

ومساء الثلاثاء، كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترمب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعاً أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.

ولاقت خطط ترمب إشادة وامتناناً واسعين على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات، بينما صدرت بالمقابل ردود فعل واسعة رافضة له بشدة من الرئاسة والفصائل الفلسطينية، ودول ومنظمات إقليمية ودولية.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us