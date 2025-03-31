وفي وقت متأخر من مساء الأحد، استشهد 6 فلسطينيين وجُرح 10 في قصف إسرائيلي على منزل في جورة اللوت بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم خان يونس، بالإضافة إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وسقوط جرحى فجر الاثنين، في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل 15 شهيداً كانوا مفقودين منذ أكثر من أسبوع، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، وتبين أن الاحتلال أعدمهم ميدانياً وجرف جثامينهم.

وأوضح الهلال الأحمر أن الجثامين التي عُثر عليها تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة. وأضاف أن الجهود مستمرة للبحث عن جثامين أخرى، في حين نُقلت الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأظهرت صور أقمار صناعية إقدام جيش الاحتلال على تدمير 5 مركبات إنقاذ على الأقل تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني في منطقة حي تل السلطان. وتكشف صور الأقمار الصناعية، التي حصلت عليها وكالة "سند" والمُلتقطة حديثاً (25 مارس/آذار) لمنطقة احتجاز المركبات، أن جيش الاحتلال دمّر المركبات بشكل كامل، حيث تظهر بقاياها في موقعين متقاربين على شارع "المحررات".

وتُظهر صور الأقمار الصناعية انتشار آليات هندسية وعسكرية تابعة لجيش الاحتلال في المكان، وسط أعمال تجريف مكثفة، فيما أغلق الجيش طريق "المحررات" بحاجز ترابي قرب موقع الحادثة.

وتعليقاً على استهداف الأطفال، قالت حركة حماس، مساء الأحد، إن قتل إسرائيل للأطفال في يوم العيد داخل خيامهم التي نزحوا إليها "يكشف عن فاشيتها ويجردها من أي قيم إنسانية وأخلاقية".

في سياق متصل، ذكرت القناة الـ12 العبرية -نقلا عن مصادر لم تسمها- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى إحاطة بشأن الخطط العملياتية لمواصلة القتال في القطاع.

وكان جيش الاحتلال أعلن توسيع عملياته البرية جنوبي قطاع غزة ومهاجمة عشرات الأهداف نهاية الأسبوع. وأوضح الجيش، في بيان، أن التحرك شمل عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح. وأضاف أن العمليات ستتواصل بالتعاون مع الشاباك لاستهداف مواقع لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.