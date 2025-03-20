سوريا الجديدة
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بحضور بيربوك.. ألمانيا تُعيد فتح سفارتها في دمشق بعد 13 عاماً من الإغلاق
افتتحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، سفارة برلين في العاصمة السورية دمشق بعد 13 عاماً من إغلاقها بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي فرضها النظام المخلوع في البلاد.
بحضور بيربوك.. ألمانيا تُعيد فتح سفارتها في دمشق بعد 13 عاماً من الإغلاق
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك تفتتح سفارة بلدها في دمشق / Reuters
20 مارس 2025

وأوضح المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، في منشور عبر منصة إكس، أن بيربوك أعادت رسمياً افتتاح سفارة برلين في دمشق.

وأضاف شنيك: "نحن سعداء بالعمل من كثب مع جميع السوريين من أجل سوريا أفضل". وتابع: "للأسف، لا يزال فريقنا صغيراً، لذلك ستظل شؤون التأشيرات والقنصليات تُدار من بيروت في الفترة المقبلة".

يُذكر أنه بعد القصف والتدمير الذي مارسه النظام المخلوع خلال ثورة 2011، غادر العديد من البعثات الدبلوماسية دمشق، فيما نقل البعض من البعثات الأخرى أعمالها إلى عواصم عربية أخرى.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

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