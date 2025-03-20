وأوضح المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، في منشور عبر منصة إكس، أن بيربوك أعادت رسمياً افتتاح سفارة برلين في دمشق.

وأضاف شنيك: "نحن سعداء بالعمل من كثب مع جميع السوريين من أجل سوريا أفضل". وتابع: "للأسف، لا يزال فريقنا صغيراً، لذلك ستظل شؤون التأشيرات والقنصليات تُدار من بيروت في الفترة المقبلة".

يُذكر أنه بعد القصف والتدمير الذي مارسه النظام المخلوع خلال ثورة 2011، غادر العديد من البعثات الدبلوماسية دمشق، فيما نقل البعض من البعثات الأخرى أعمالها إلى عواصم عربية أخرى.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.