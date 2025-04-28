الحرب على غزة
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هرتسوغ يدعو لدراسة صفقة "إقرار بالذنب" مع نتنياهو مقابل خروجه من الحياة السياسية وعدم سجنه
دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار بالذنب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، مقابل خروجه من الحياة السياسية دون أن يتعرض للسجن.
هرتسوغ يدعو لدراسة صفقة "إقرار بالذنب" مع نتنياهو مقابل خروجه من الحياة السياسية وعدم سجنه
هرتسوغ يدعو لدراسة صفقة إقرار ذنب مع نتنياهو مقابل عدم دخوله السجن / AP
28 أبريل 2025

وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس العبرية، شدد هرتسوغ على ضرورة النظر في هذه الفكرة، التي سبق طرحها سابقاً باعتبارها حلاً محتملاً للأزمة السياسية المرتبطة بمحاكمة نتنياهو.

وجدد دعوته في مقابلة أخرى مع صحيفة يديعوت أحرونوت، قائلًا: "في ظل الحاجة إلى تهدئة التوتر الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، سمعت بالفعل الرئيس الأسبق للمحكمة العليا أهارون باراك يؤيد فكرة صفقة الإقرار بالذنب، ولا أعتقد أنها فكرة سيئة على الإطلاق".

ويُحاكَم نتنياهو أمام المحكمة المركزية بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم قد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته، رغم تمسكه ببراءته ونفيه لجميع الاتهامات.

وفي مواقف أخرى، رفض هرتسوغ دعوات المعارضة لإعلان نتنياهو "عاجزاً عن ممارسة مهامه"، مؤكداً: "بما أنني أومن بالديمقراطية، لا أعتقد أن من الصواب المطالبة بإعلانه عاجزاً".

كما دافع عن حق الحكومة في إقالة كبار المسؤولين، مثل المستشار القانوني للحكومة ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، شريطة أن يحدث ذلك وفقاً للإجراءات القانونية.

ويشهد الشارع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة جدلاً حاداً عقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، رغم اعتراضات واسعة، فيما تنظر المحكمة العليا في التماسات مقدمة ضد القرار.

كما شرعت الحكومة بخطوات لإقالة المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا، التي عارضت عدة قرارات حكومية.

وفي رده على اتهامات بعض قادة اليمين بوجود "دولة عميقة" داخل إسرائيل، أكد هرتسوغ: "لا توجد دولة عميقة ولا ديكتاتورية، الديمقراطية الإسرائيلية قوية لكنها تواجه تهديدات".

ويُعَدّ وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أبرز من يروّجون لفكرة "الدولة العميقة"، وهو مصطلح استخدمه أيضاً نتنياهو في خطاب له أمام الكنيست في 4 مارس/آذار الماضي.

كما جدد الرئيس الإسرائيلي في المقابلة دعوته إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 27 فبراير/شباط نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج تحقيقاته حول هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلصت إلى وجود إخفاقات جسيمة في توقع الهجوم والتصدي له، بما في ذلك نجاح حماس في السيطرة على "فرقة غزة" لساعات عدة.

ودائماً ما تدعو المعارضة الإسرائيلية نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء.

مصدر:TRT Arabi
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