وخلال اللقاء، تطرق فيدان إلى أهمية زيادة التنسيق مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتشكيل البنية الأمنية الأوروبية الجديدة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأعرب الوزير التركي عن توقعاته بزوال العقبات المصطنعة أمام العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه من الاتحاد الأوروبي، وعن آمال تركيا من الدور الفرنسي في هذا الإطار، كما جرت مناقشة موضوع تحديث الاتحاد الجمركي.

وقال فيدان إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشدداً على أهمية تعاون جميع حلفاء الناتو بشكل وثيق في هذه العملية، وأن موافقة الطرفين المتحاربين ضرورية لكي يكون الحل دائماً.

وحول قضية رفع العقوبات عن سوريا، أكد فيدان خلال اللقاء أن زيادة التعامل مع الإدارة الجديدة في سوريا، ورفع العقوبات بشكل كامل، مهمان "لإرساء الاستقرار والسلام في البلاد"، حسب تعبيره.

ونقل وزير الخارجية التركي إلى نظيره الفرنسي توقعات تركيا بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، مشدداً على أهمية مكافحة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وأشار إلى ضرورة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من تنظيم داعش الإرهابي الموجودين في سجون ومخيمات شمالي سوريا إلى بلدانهم.

وفيما يخص جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، شدد فيدان على أن الغارات المتزايدة من شأنها أن تتسبب في عدم الاستقرار الإقليمي، وأن تركيا ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني من وطنه.

وأكد دعمه خطة غزة التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن عرقلة إسرائيل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية، كما أكد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

وخلال اللقاء جرت مناقشة الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار في منطقة القوقاز، وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتقييم فرص التعاون في مجال الطاقة.​​​​​​​