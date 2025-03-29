وفي كلمة متلفزة بمناسبة عيد الفطر، قال الحية: "تسلَّمنا قبل يومين مقترحاً من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر".

وأضاف: "تعاملنا مع المقترح بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال ويجهض جهود الوسطاء".

ولم يكشف الحية عن أي تفاصيل بشأن المقترح الجديد، لكن وسائل إعلام عالمية تداولت خلال الأيام الأخيرة أنباء بشأن تقديم مصر وقطر مقترحاً للتهدئة في غزة، تسري على إثره بعد فترة من الزمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

ومطلع مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وفي 18 مارس/آذار الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ولفت الحية في هذا الصدد إلى أن "الاحتلال كعادته كان يماطل ويتهرب من الوصول إلى الاتفاق، بهدف إطالة أمد الحرب، وبقاء حكومته أطول مدة ممكنة".

وأشار إلى أن "الاحتلال ماطل وراوغ على مدى عام كامل، رافضاً الوصول إلى اتفاق، لإدراك المجرم نتنياهو أن بقاء حكومته مرهون ببقاء هذه الحرب".

وأكد أن "نتنياهو أجهض كل محاولات الوسطاء للوصول إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الكامل والانسحاب الشامل من غزة".

واستدرك: "لكن بإصرارنا على الوصول إلى الاتفاق، وما تحلينا به من إيجابية ومرونة ومسؤولية، جرى التوصل إلى اتفاق في 19 يناير/كانون الثاني 2025".

وذكر أنه على الرغم "من عدم احترام الاحتلال لبنود الاتفاق في مرحلته الأولى كافة، فإننا التزمنا بشكل كامل ما علينا من بنود، وتحركنا مع الوسطاء لإلزام الاحتلال ما عليه، غير أنه تنصل من الاتفاق كاملاً بعد انتهاء مرحلته الأولى".

وأضاف: "الاحتلال لم يقبل لا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لبدء المرحلة الثانية، كما هو متفق عليه، ولا بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا، بنهاية المرحلة الأولى وفق نص الاتفاق)، بل عاد للحرب بشكل أكثر وحشية وعنفاً بالقتل والقصف والاجتياح في بعض مناطق القطاع، وأغلق المعابر ومنع دخول المساعدات".

وتابع الحية: "مع ذلك تمسكنا بموقف واضح هو التزام الاتفاق، وخاطبنا العالم أجمع بموقفنا، أننا لا نريد أي شيء جديد، نريد احترام ما تم التوقيع عليه وما ضمنه الضامنون وأقره المجتمع الدولي".

واستطرد مشدداً: "حرصاً منا على شعبنا وأهلنا، تعاملنا مع كل العروض بمسؤولية وإيجابية بهدف الوصول إلى أهدافنا من وقف الحرب".