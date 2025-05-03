وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 77 شهيداً (منهم 7 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام)، و275 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل إبادتها الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي بلغت "2396 شهيداً و6325 مصاباً". وأشارت الوزارة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي أحدث الغارات، استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف شقة في أحد المباني بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة، حسب المصدر نفسه.

وخلال الساعات الماضية، أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال المصدر إن فلسطينيين اثنين أيضاً استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في شارع الصحابة وسط مدينة غزة. كما أوضح أن صياداً فلسطينياً استشهد وأصيب آخر بنيران البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة غزة.

وصباح السبت، انتشلت طواقم طبية ومواطنون جثامين 10 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل لعائلة "الغطاس" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي فجراً، وفق مصدر طبي، أفاد كذلك بأن فلسطينيين استشهدا صباح السبت في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة.

وذكر المصدر أن فلسطينيين آخرين استشهدا برصاص أطلقته مسيّرة "كواد كابتر" في منطقتين مختلفتين، الأول في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والثاني في "قيزان رشوان" جنوب خان يونس.

وأشار إلى "استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام في قصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع".

وفجر السبت، استشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة البيرم في مدينة خان يونس، حسب مصدر طبي أوضح أن رضيعاً فلسطينياً استشهد جراء قصف خيمة قرب مدينة أصداء غرب خان يونس.

وأوضح أن فلسطينيين بينهما سيدة استشهدا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيمتين تؤويان نازحين في خان يونس، الأولى في منطقة المحطة والثانية في بلدة بني سهيلا.

وقال شهود عيان إن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها في محيط محور موراج الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، فيما شن الجيش غارات جوية على حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة.

ووسط القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

وفيات الأطفال وتشوه الأجنة جراء الإبادة الإسرائيلية

إلى ذلك، حمّل مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش “العدو الصهيوني المسؤولية عن حالات التشوه في الأجنّة بسبب استمراره بفرض الحصار ومنع وصول إمدادات الغذاء والدواء إلى القطاع”.



وقال البرش في تصريحات صحفية السبت، إن 57 طفلاً توفوا بسبب سوء التغذية في قطاع غزة. وأشار إلى وفاة الطفلة جنان صالح السكافي، البالغة من العمر شهرين، صباح اليوم، بسبب عدم توفر الحليب العلاجي، وكانت تعاني من إسهال حاد طوال شهرين. وتحدث عن حالة الطفلة ملك أحمد القانوع التي ولدت من دون دماغ في مستشفى العودة الأهلي شمالي القطاع.



وأكد أن العدو الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملة عن تشوه الأجنة في أرحام أمهاتهم، بسبب عدم إدخاله الدواء وكثيراً من الفيتامينات الخاصة برعاية الطفولة وتكوين الدماغ، بخاصة حمض الفوليك.



كما أكد أن قصف العدو المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة بالمتفجرات وبالمواد الكيميائية، أدى إلى ظهور حالات لتشوه الأجنة، وهو ما حصل سابقاً في العراق وأفغانستان.



وتحدث البرش عن تداعيات الحصار والتجويع والقصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، مشدداً على أن القطاع يعيش كارثة ممتدة تنذر بكارثة إنسانية شاملة مع استمرار الحصار الصهيوني .



وطالب البرش بلجنة تحقيق دولية في نوع الأسلحة التي يستخدمها العدو ضد الفلسطينيين وتصيب الأطفال بتشوهات.



كما طالب مجلس الأمن الدولي بإعلان وجود مجاعة طارئة في غزة، بناء على التوصيات العامة للأمين العام وبرنامج الأغذية العالمي وتقارير الخبراء.



ودعا إلى تفعيل الإجراءات الملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير لفتح ممرات وإيصال الغذاء والدواء للحفاظ على حياة الغزيين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني، بوساطة مصرية-قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخياماً تؤوي نازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية غير مسبوقة.