ووفقاً لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية مساء الأحد، فقد أعلن الوزير الأمريكي عن اتفاق نووي بين البلدين، مضيفاً أن الإعلان الرسمي عنه سيجري في غضون الأشهر المقبلة.

وأضاف رايت في تصريحات للصحفيين، أن البلدين سيوقعان اتفاقية أولية للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني في المملكة، وأوضح أن تفاصيل الاتفاقية ستُعلن في وقت لاحق من العام الجاري، حسب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رايت إشادته بقدرات المملكة في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في إشارة إلى التطور المدروس والفعال الذي تشهده السعودية في هذا القطاع الحيوي.

ولفت رايت إلى أهمية تشجيع الاستثمارات المشتركة بين واشنطن والرياض، مع التركيز على تعزيز نمو إمدادات الطاقة على المدى الطويل، وفق ما نقلت الوكالة.

يأتي هذا الإعلان في سياق التصريحات التي أدلى بها رايت الخميس، التي أكد خلالها أن الجانبين الأمريكي والسعودي بصدد توقيع اتفاق للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني في المملكة.

ونقلت “واس” أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، التقى الأحد في العاصمة الرياض، نظيره الأمريكي كريس رايت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير إلى السعودية.

وقالت الوكالة إن الاجتماع تناول “بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وضمن "رؤية 2030" التنموية، تسعى السعودية إلى تنويع مصادر الدخل، عبر تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مع التوجه نحو تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامات النفط.