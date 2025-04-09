سياسة
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بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 22
أفادت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على محافظة الحديدة، غربي اليمن، إلى 22 قتيلاً وجريحاً، بينهم نساء وأطفال.
بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 22
قتلى ودمار بقصف أمريكي على اليمن / AP
9 أبريل 2025

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين: "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ستة، منهم أربعة أطفال وامرأتان، إضافة إلى إصابة 16 شخصاً في حصيلة غير نهائية جرّاء استهداف طيران العدوان الأمريكي حيّاً سكنيّاً في مدينة أمين مقبل السكنية بمديرية الحوك في الحديدة".

وأضاف الأصبحي أن "حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع، إذ لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد في البحث عن الضحايا تحت الركام ومحاولة الوصول إليهم".

وفي العاصمة صنعاء، شن الطيران الأمريكي سلسلة غارات جوية استهدفت جبل نقم الذي يضم معسكراً للحوثيين.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنّ انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء جرّاء استهداف الطيران الأمريكي جبل نقم، شرقي صنعاء، بنحو سبع غارات جوية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الوزارة في بيانٍ "سقوط 4 مصابين جراء 3 غارات أمريكية استهدفت مزرعة في محافظة ذمار (وسط)"، مضيفة أن "بين المصابين حالة حرجة "، دون تفاصيل.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثي إنّ 3 غارات أمريكية استهدفت شبكة الاتصالات بمنطقة جبل الشماحي في مديرية بعدان التابعة لمحافظة إب (شمال).

كما أعلنت القناة عن "عدوان أمريكي استهدف شبكة الاتصالات في منطقة شوابة بمديرية ذيبين بمحافظة عمران (شمال)".

وصباح اليوم، أعلنت الجماعة عن غارتين أمريكيتين على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، إضافة إلى 11 غارة استهدفت محافظة صنعاء و9 غارات على محافظة مأرب (وسط)، ليصل إجمالي الغارات الصباحية إلى 22.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي أدّت مئات الغارات الأمريكية على اليمن إلى مقتل 78 مدنياً وإصابة 196 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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