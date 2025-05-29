ورأت هيئة المحكمة المؤلَّفة من ثلاثة قضاة، أن هذه الرسوم "غير دستورية" لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفيدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.

كما رأت أن ترمب جعل السياسة التجارية الأمريكية "خاضعة لأهوائه الشخصية"، و"تسبب في فوضى اقتصادية".

جاء الحكم بعد ما لا يقل عن سبع دعاوى قضائية، نوهت إلى أن هذه التدابير لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونغرس الأمريكي في ما يخص السياسة التجارية.

وقدمت إدارة ترمب، أمس الأربعاء، استئنافاً على الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المُدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو/أيار 2025".

وندد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، بالقرار قائلاً في بيان:"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم".

وأضاف ديساي: "تعهَّد الرئيس ترمب بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا".

وحسب القانون، يجب أن تحظى الرسوم الجمركية عادةً بموافقة الكونغرس، لكنَّ ترمب قال إن له صلاحية اتخاذ هذه الإجراءات لأن العجز التجاري للولايات المتحدة يُشكل حالة طوارئ وطنية، وفرض رسوماً جمركية على معظم دول العالم، ما تسبب في اضطراب الأسواق.