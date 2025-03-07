وأثار ترمب ذهولاً عندما اقترح الشهر الماضي سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2.4 مليون إلى مكان آخر، خصوصاً مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

وتبنّى القادة العرب خلال قمة طارئة في القاهرة الثلاثاء، خطة طرحتها مصر لإعادة إعمار غزة تراعي عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، لكنّ وزارة الخارجية الأمريكية قالت، الخميس، إن الخطة المصرية بشأن غزة "لا تلبّي تطلّعات" ترمب.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الموقف الإسلامي إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي دعت إلى تهجير الفلسطينيين، وتأكيد الرفض الجماعي لمثل هذه المقترحات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ستسعى للحصول على دعم الدول الإسلامية لخطتها لإعادة إعمار غزة في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة "حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".

ومن المتوقع أن تضيف القمة التي تجمع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددهم 57 دولة ثقلاً إلى الخطة العربية، التي "تحتاج مصر إلى دعم واسع النطاق لها"، بحسب مراقبين.

ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده اليوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، بأن الاجتماع الطارئ سيناقش الهجوم الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الدعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ومن المتوقع أن يؤكد الوزير فيدان خلال الاجتماع التزام تركيا الثابت الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقّهم في تقرير المصير، ورفض أي محاولات لاقتلاعهم من وطنهم، مع التشديد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة.

كما يُنتظر أن يعلن فيدان دعم بلاده لخطة الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود المشتركة للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

كان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة حول فلسطين التي عُقدت الثلاثاء، شدّد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ظرف، واعتمد الخطة المصرية لإعمار غزة، مؤكداً أهميتها كخطوة عربية موحدة.