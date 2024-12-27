سياسة
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إسطنبول.. الأمن يعتقل مطلوباً دولياً بشبهة الانتماء إلى "داعش" الإرهابي
تمكنت فرق الأمن التركية من القبض على أجنبي في مدينة إسطنبول، مطلوب من الشرطة الدولية (الإنتربول) بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.
إسطنبول.. الأمن يعتقل مطلوباً دولياً بشبهة الانتماء إلى "داعش" الإرهابي
الشرطة التركية تعتقل مطلوباً دولياً في إسطنبول بشبهة الانتماء إلى "داعش" / Reuters
27 ديسمبر 2024

وأرسل الإنتربول خطاباً إلى مديرية الأمن العامة التركية في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يتضمن معلومات مقدَّمة من جهاز الشرطة في الشيشان.

ووفقاً للمعلومات المقدمة، فإن المشتبه به ب.أ دخل مع أشخاص آخرين إلى أحد المنازل وسرق منه 400 ألف روبل روسي (الدولار = نحو 100 روبل) وبعض الأغراض.

وأشار خطاب الإنتربول إلى أن المشتبه به انضمّ إلى داعش، وقد يكون حاليّاً داخل الأراضي التركية، وأنه يمكن أن يكون أيضاً عضواً في شبكة تجسس.

وبناء على المعلومات، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قراراً ينصّ على توقيف المشتبه به.

وفي عملية نفّذَتها بمنطقة باشاك شهير في إسطنبول صباح الخميس، تمكنت فرق الأمن من القبض على المشتبه به، وهو شيشاني.

مصدر:AA
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