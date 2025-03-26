وفي بيانات منفصلة، أفاد البيت الأبيض أن ثلاثة أيام من المحادثات الفنية في المملكة العربية السعودية بين فِرَق من روسيا وأوكرانيا أسفرت عن اتفاقات تهدف إلى "ضمان الملاحة الآمنة" في البحر الأسود. كما أضاف أن الجانبين اتفقا على منع استخدام الشحن التجاري لأغراض عسكرية.

وأشار بيان البيت الأبيض أن الدولتين أبدتا رغبتهما في العمل معاً بشأن تبادل أسرى الحرب والإفراج عن المعتقلين المدنيين وإعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين.

وأضاف البيان أن الوفدين الأمريكي والأوكراني اتفقا أيضاً على تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحظر الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا وروسيا.

وبعد وقت قصير من إعلان واشنطن، صرحت روسيا بتوصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وتخفيف القيود على المنتجات الغذائية الروسية.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للمساعدة في استعادة الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية للوصول إلى السوق العالمية.

وتضمّن البيان تصريحاً بأن الولايات المتحدة ستخفض تكلفة التأمين على الشحن البحري لروسيا وتسهل الوصول إلى المواني وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات. وأضاف أن هناك شروطاً معينة يجب الوفاء بها حتى تدخل المواد المتفق عليها حيز التنفيذ.

وأشار إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على البنك الزراعي الروسي (روسلخوزبنك) والمؤسسات المالية الأخرى المشارِكة في تجارة المنتجات الزراعية، مضيفاً أنه من بين الشروط رفع القيود الأمريكية على تمويل التجارة.

وأكد أن الشروط تشمل إزالة القيود المفروضة على توريد خدمات المواني إلى روسيا، والآلات الزراعية، والسلع الأخرى المستخدمة في إنتاج الأغذية والأسمدة.

وأشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق بين زعيمَي البلدين لاتخاذ تدابير لوقف الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، وأنه في حال عدم التزام الاتفاق فإن الطرفين قد ينسحبان منه.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، محادثات روسية-أمريكية لبحث سبل تسوية الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية سبق أن استضافت عدداً من اللقاءات لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان من أبرز اللقاءات، تلك التي جمعت في 18 فبراير/شباط الماضي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وكذلك لقاء بين روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.



