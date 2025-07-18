ووفقاً لبيان صادر عن شركة İGA المشغّلة لمطار إسطنبول، فقد اختار قرّاء المجلة قائمة "أفضل 10 مطارات دولية في العالم"، وتصدّر مطار إسطنبول القائمة للعام الثاني على التوالي.

وأُقيم حفل توزيع الجوائز في مدينة نيويورك الأمريكية، مقر المجلة، حيث سلّمت رئيسة تحرير المجلة، جاكلين جيفورد، الجائزة إلى مدير الاتصال المؤسسي في İGA، جوكهان شينغول.

وأعرب شينغول في كلمته خلال الحفل عن سعادته بحصول مطار إسطنبول على هذا التقدير الدولي، قائلاً إن التقدير للخدمات المقدمة من المطار على المستوى الثقافي أيضاً "مصدر فخر كبير"، مشدداً على أن إبراز كرم الضيافة التركي ورقيّه، إلى جانب جودة الخدمات التي تتجاوز المعايير العالمية، يحمل قيمة خاصة.

وأضاف: "بهذا الإنجاز، لا نمثّل فقط İGA، بل نمثل إسطنبول وتركيا وثقافتها الغنية على الساحة الدولية، ونساهم في تعزيز مكانة علامتها عالمياً".

ويعتمد تصنيف المجلة على تقييمات القرّاء في عدة جوانب تشمل سهولة الوصول، إجراءات تسجيل الدخول، الأمن، خيارات الطعام والشراب، التسوق والتصميم.

جدير بالذكر أن مطار إسطنبول شارك لأول مرة في هذا التصنيف عام 2021، وكان أول مطار تركي يدخل هذه القائمة.

المطارات الأخرى التي دخلت القائمة هذا العام:

مطار شانغي (سنغافورة)، مطار حمد الدولي (قطر)، مطار زايد الدولي (الإمارات)، مطار دبي الدولي (الإمارات)، مطار هونغ كونغ الدولي، مطار هلسنكي-فانتا (فنلندا)، مطار هانيدا (اليابان)، مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي (الهند)، مطار إنتشون الدولي (كوريا الجنوبية).