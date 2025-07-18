تركيا
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تمهيداً لاكتشافات جديدة.. أنقرة تعزز أسطول الطاقة بسفينتي تنقيب من الجيل السابع
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تعزيز أسطول الطاقة لبلاده بسفينتي تنقيب من الجيل السابع.
تمهيداً لاكتشافات جديدة.. أنقرة تعزز أسطول الطاقة بسفينتي تنقيب من الجيل السابع
إحدى سفينتي التنقيب من الجيل السابع التي أعلنت أنقرة عنها اليوم الجمعة / AA
18 يوليو 2025

ووفق بيان لوزارة الطاقة، اليوم الجمعة، عززت تركيا أسطولها بسفينتين من أجل زيادة الإنتاج وتمهيد الطريق لاكتشافات جديدة.

وانتهى بناء السفينتين في كوريا الجنوبية العام الماضي، وتعدان من سفن الجيل السابع عالية القدرة، وبعد إجراء تجهيزات فيهما ستغدو السفينتان قادرتين على العمل من دون انقطاع حتى عام 2029.

وأشار الوزير بيرقدار إلى أن السفينة الأولى ستصل تركيا في غضون شهرين تقريباً، وبعد إجراءات الاعتماد والتصديق، ستكون جاهزة للعمل في يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تكون الأخرى أيضاً جاهزة في فبراير/شباط 2026.

وجرى نقل ملكية السفينتين اللتين يبلغ طول كل منهما 228 متراً وعرضها 42 متراً، ولم يُحدَّد اسمهما بعد، إلى شركة النفط التركية الوطنية.

وتتميز السفينتان القادرتان على الحفر حتى عمق 12 ألف متر في المياه العميقة، بمهبط للمروحيات، مع وجود مساحة معيشة تتسع لـ200 شخص.

ومع انضمام السفينتين الجديدتين إلى الأسطول، باتت تركيا من بين أول أربع دول في العالم تملك أكثر أساطيل الطاقة حداثة.

وتستخدم تركيا سفن التنقيب "فاتح" و"ياووز" و"قانوني" و"عبد الحميد خان" حالياً بشكل فعال في حقل غاز صقاريا في البحر الأسود.

وفي حين تستعد سفينة الأبحاث السيزمية "الريس عروج"، التي أنهت أول مهمة لها عبر القارات في الصومال، لاستئناف مهامها في فيليوس على البحر الأسود، تواصل سفينة "بربروس خير الدين باشا" مهامها في البحر الأسود.

ويضم أسطول الطاقة التركي، إلى جانب سفن التنقيب والأبحاث السيزمية، 11 سفينة دعم، وسفينة بناء واحدة، ومنصة عائمة للإنتاج.

مصدر:TRT Arabi
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