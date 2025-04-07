وقال في بيان: "في وقت سابق اليوم (الاثنين)، هاجم الجيش وقضى في غارة جوية على محمد عدنان منصور قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوبي لبنان"، وزعم أنه "خلال الحرب، قاد منصور ودفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة الجليل الأعلى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته في لبنان رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بمقتل شخص بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على بلدة الطيبة جنوبي البلاد.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة أمام محل لتصليح الدراجات النارية في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون، وأضافت أن الغارة تسببت في وقوع إصابة حرجة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي خلافاً للاتفاق، ونفذت انسحاباً جزئياً، وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وحتى الأحد، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1385 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما خلّف 119 قتيلاً و366 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.