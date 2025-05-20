وألقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في افتتاح المنتدى، موضحاً أن دولة قطر ستطلق مشروعاً جديداً يطمح إلى العالمية، سيُكشف عنه خلال هذا العام.

وحضر الافتتاح عدد من الوزراء ممثلي عدد من الدول، وكبار المسؤولين والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية وضيوف المنتدى.

ويشارك وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في المنتدى، وسيكون أحد المتحدثين في جلسة رفيعة المستوى ستُعقد تحت عنوان "النمو العالمي والجغرافيا الاقتصادية".

وسيكون برفقة شيمشك في هذه الجلسة كل من وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم.

وسيتناول المشاركون في الجلسة مواضيع مثل الآفاق الاقتصادية العالمية وديناميكيات النمو في الدول وفرص التعاون الإقليمي.

وفي إطار زيارته إلى الدوحة، سيشارك الوزير شيمشك في اجتماع تستضيفه غرفة صناعة وتجارة قطر، إذ سيلتقي ممثلي عالم الأعمال القطري ويقيم فرص الاستثمار والتجارة المتبادلة.

كما سيعقد الوزير شيمشك اجتماع طاولة مستديرة مع ممثلين بارزين عن قطاع المال في قطر.

وفي إطار زيارته لقطر، سيُجري شيمشك أيضاً اجتماعات ثنائية مع نظرائه، إذ سيتبادل وجهات النظر حول الأجندة الاقتصادية الإقليمية.



