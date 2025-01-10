وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الجمعة: "تمكنت قواتنا المسلحة التركية الباسلة من تحييد 20 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG في منطقة درع الفرات، وشمال سوريا".

وأضاف البيان: "ستستمر معركتنا ضد التنظيمات الإرهابية أينما كانت حتى تحييد آخر إرهابي"، مؤكداً أن الإرهابيين لن يستطيعوا الهروب من النهاية التي تنتظرهم.

وفي 24 أغسطس/آب 2016، نفذ الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، بهدف استئصال "داعش" والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة.

وتنفذ تركيا باستمرار عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.