حماس تقول إن نتنياهو ينقلب على اتفاق وقف النار باستئناف الإبادة ضد المدنيين في غزة، ومصادر طبية تفيد باستشهاد ما لا يقل عن مئة وتسعين شخصًا، بينهم أطفال، وإصابة المئات في الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على مناطق عدة في القطاع.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد تمكن حكومته من إفشال محاولات "زرع الفتنة الطائفية داخل تركيا"، ويقول: "من خلال سياساتنا القائمة على الإنسان والرحمة والعدالة نكسب القلوب، ليس فقط في منطقتنا، بل في جميع أنحاء العالم".

بعد أن وجهت سوريا اتهامًا إلى حزب الله بقتل ثلاثة من جنود جيشها... وزارة الدفاع السورية تعلن اتفاقها مع نظيرتها في لبنان على وقف إطلاق النار على الحدود، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.