سياسة
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خشية كشف معلومات أو احتجاز.. وول ستريت: الصين تثني مسؤولي شركات الذكاء الصناعي عن السفر إلى أمريكا
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إنّ السلطات الصينية أصدرت تعليمات لرواد أعمال وباحثين في مجال الذكاء الصناعي في البلاد بتجنب السفر إلى الولايات المتحدة، خوفاً من كشف معلومات سرّية أو احتجازهم.
خشية كشف معلومات أو احتجاز.. وول ستريت: الصين تثني مسؤولي شركات الذكاء الصناعي عن السفر إلى أمريكا
صحيفة أمريكية تتحدث عن تحذير الصين لمسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي من السفر للولايات المتحدة / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
1 مارس 2025

وقالت الصحيفة أمس الجمعة إنّ السلطات تشعر بالقلق من أن خبراء الذكاء الصناعي الصينيين الذين يسافرون إلى الخارج قد يكشفون معلومات سرّية عن التقدم الذي تحرزه البلاد.

وأضافت الصحيفة أن السلطات تخشى أيضاً أن تحتجز الولايات المتحدة المسؤولين التنفيذيين لاستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات مع الصين، مشيرة إلى احتجاز مسؤولة تنفيذية بشركة هواوي في كندا بناءً على طلب واشنطن خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأولى.

ولم يردّ البيت الأبيض ولا مكتب معلومات مجلس الدولة الصيني، الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة، بعدُ على طلبات للتعليق.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصينية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي وغيرها من الصناعات الحساسة استراتيجياً، مثل الروبوتات، يُثنَون عن السفر إلى الولايات المتحدة وحلفائها إلا للضرورة القصوى.

ولفت التقرير إلى أن المسؤولين التنفيذيين الذين يختارون السفر يتلقون تعليمات بالإبلاغ عن خططهم قبل المغادرة، وعند العودة يُطْلِعون السلطات على ما فعلوه ومن التقوا معهم.

ورفض مؤسس شركة الذكاء الصناعي الصينية الناشئة ديب سيك ليانغ وينفنغ دعوة لحضور قمة الذكاء الصناعي في باريس في فبراير/شباط الماضي، بحسب التقرير ذاته.

وأضافت وول ستريت جورنال أن مؤسساً آخر لشركة ناشئة صينية كبرى للذكاء الصناعي ألغى رحلة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة العام الماضي بناء على تعليمات من بكين.

وتخوض الولايات المتحدة والصين سباقاً عالمياً في مجال الذكاء الصناعي، وأطلقت ديب سيك في الآونة الأخيرة نماذج للذكاء الصناعي تقول إنها تنافس أو تتفوق على البرامج الأمريكية مثل أوبن إيه آي وغوغل وبتكلفة أقل بكثير.

وفي فبراير/شباط المنصرم، عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعاً نادراً مع بعض أكبر الشخصيات في قطاع التكنولوجيا في الصين، وحثهم على "إظهار مواهبهم" والثقة بقوة نموذج الصين وسوقها.

مصدر:TRT Arabi
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