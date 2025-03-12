سياسة
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أردوغان: كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح
في أخبارنا لهذا اليوم.. أردوغان يقول إن كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح ولن نترك فلسطين.. وحماس تعلن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
أردوغان: كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح / TRT Global
12 مارس 2025

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تعد كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح، مشدداً في الوقت ذاته على أن بلاده لن تترك فلسطين والأشقاء الفلسطينيين بمفردهم.

حماس تعلن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة التزامها التعامل مع المسار التفاوضي "بكل مسؤولية وإيجابية"، مشددة على سعيها للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، وصولاً إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

نجاح المباحثات الأمريكية-الأوكرانية في جدة بعد موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لهدنة مع روسيا، ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر قابل للتمديد، مع تبادل الأسرى بين الطرفين، وفق ما أعلنته القناة الإخبارية السعودية.

مصدر:TRT Arabi
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