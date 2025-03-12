أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تعد كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح، مشدداً في الوقت ذاته على أن بلاده لن تترك فلسطين والأشقاء الفلسطينيين بمفردهم.

حماس تعلن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة التزامها التعامل مع المسار التفاوضي "بكل مسؤولية وإيجابية"، مشددة على سعيها للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، وصولاً إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

نجاح المباحثات الأمريكية-الأوكرانية في جدة بعد موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لهدنة مع روسيا، ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر قابل للتمديد، مع تبادل الأسرى بين الطرفين، وفق ما أعلنته القناة الإخبارية السعودية.