جاء ذلك استناداً إلى رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار".

وورد في خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش أنه "خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 13 مايو/أيار 2025، سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل".

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح من خلال الرد ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة قد أصدرت أيضاً تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو/أيار الماضي.

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، قد شكك في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، في إمكانية إصدار مزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل.

وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة التي ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقاً مع القانون الإنساني الدولي أم لا".

وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، بوقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 179 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.